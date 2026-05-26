Carney met en garde contre un « bluff dangereux » autour du référendum sur la séparation de l’Alberta

Le Premier ministre canadien Mark Carney a averti lundi que le référendum consultatif prévu en Alberta sur une éventuelle séparation du Canada pourrait devenir « un bluff dangereux », estimant que ce type de débat risquait d’alimenter des divisions politiques durables.

La province de l’Alberta, riche en pétrole, a annoncé la semaine dernière qu’elle organiserait en octobre un vote consultatif demandant aux habitants s’ils souhaitent rester au sein du Canada.

Même si le scrutin n’aura pas de caractère contraignant, Mark Carney a établi un parallèle avec le référendum sur le Brexit au Royaume-Uni en 2016.

« J’ai vu de mes propres yeux ce qui s’est passé au Royaume-Uni », a déclaré le chef du gouvernement canadien. « Dix ans plus tard, ils essaient encore de défaire ce pour quoi les gens pensaient ne pas avoir voté. »

Le vote proposé demanderait aux Albertains si leur province doit demeurer au sein de la fédération canadienne ou si le gouvernement provincial devrait engager les démarches constitutionnelles nécessaires à l’organisation d’un futur référendum contraignant sur l’indépendance.

Carney a jugé ce débat « inutile », affirmant que les électeurs n’avaient pas donné de mandat clair en faveur d’un processus de séparation lors des dernières élections provinciales.

Les tensions entre Ottawa et l’Alberta se sont accrues ces dernières années autour des politiques énergétiques, environnementales et fiscales. Plusieurs responsables politiques albertains accusent le gouvernement fédéral de nuire à l’industrie pétrolière de la province.

Le référendum intervient dans un climat de mécontentement croissant parmi certains mouvements conservateurs et autonomistes de l’Ouest canadien, qui réclament davantage de pouvoirs pour les provinces.