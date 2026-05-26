— Gaël Monfils éliminé au premier tour pour son dernier match à Roland-Garros

Gaël Monfils disputait cette année son dernier Roland-Garros. À 39 ans, le Français a prévu de mettre fin à sa carrière professionnelle à l’issue de la saison 2026. Son entrée en lice face à Hugo Gaston avait donc une dimension particulière : ce premier tour pouvait être son dernier match dans le Grand Chelem parisien.

Un adieu préparé avant même le match

Les adieux de Monfils à Roland-Garros avaient commencé avant son premier tour. Quelques jours plus tôt, une soirée spéciale intitulée “Gaël & Friends” avait été organisée sur le court Philippe-Chatrier. L’événement avait réuni plusieurs figures du circuit, dont Elina Svitolina, Novak Djokovic, Jannik Sinner, Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas, Naomi Osaka, Maria Sakkari, Jo-Wilfried Tsonga et Richard Gasquet.

Cette soirée avait davantage pris la forme d’un hommage que d’un simple match exhibition. Monfils y avait partagé le court avec son épouse Elina Svitolina, dans une ambiance tournée vers le spectacle, les échanges avec le public et la célébration de sa carrière. Le couple Monfils-Svitolina avait remporté l’exhibition.

Un dernier match programmé sur le Chatrier

Pour son ultime apparition parisienne, Monfils a été programmé en session de soirée sur le court Philippe-Chatrier face à Hugo Gaston. Le contexte était particulier : un duel franco-français, entre un joueur en fin de parcours à Roland-Garros et un adversaire plus jeune chargé de jouer son match malgré l’émotion autour de l’événement.

Monfils renverse d’abord la dynamique

Sur le plan sportif, Hugo Gaston a pris le meilleur départ. Le Toulousain a remporté les deux premières manches, 6-2, 6-3, plaçant rapidement Monfils au bord de l’élimination. Mais le Parisien a ensuite réagi en remportant les deux sets suivants, 6-3, 6-2, pour revenir à deux manches partout.

Ce retour a prolongé la soirée et repoussé le moment des adieux. Il a aussi rappelé une constante de la carrière de Monfils à Roland-Garros : sa capacité à transformer un match mal engagé en rencontre accrochée, portée par le public.

Un cinquième set sans suspense

La dernière manche n’a pas confirmé le retour de Monfils. Gaston a rapidement pris l’avantage et a conclu le match sur un 6-0 dans le cinquième set. Le score final, 6-2, 6-3, 3-6, 2-6, 6-0, a mis fin au parcours de Monfils dès le premier tour.

Le public accompagne la sortie de Monfils

Dans les derniers jeux, Monfils a semblé physiquement marqué. À 5-0 dans le cinquième set, il a été applaudi par le public alors qu’il se tenait les mains sur les genoux. Cette scène a donné au dernier jeu une dimension particulière : au-delà du score, le court assistait à la fin de son histoire avec Roland-Garros.

Une page du tennis français se tourne

Monfils quitte Roland-Garros après une longue histoire avec le tournoi. Il y a disputé son 19e tableau principal, a remporté Roland-Garros juniors en 2004 et a atteint les demi-finales du tournoi en 2008. Sa relation avec le public parisien a été l’un des marqueurs de sa carrière, entre matchs spectaculaires, sessions de nuit et soutien constant du Chatrier…