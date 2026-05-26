Des ministres israéliens de droite appellent à des frappes sur Beyrouth en réponse aux attaques du Hezbollah

Plusieurs responsables israéliens de droite ont exhorté le Premier ministre Benjamin Netanyahu à envisager la reprise de frappes aériennes sur Beyrouth, en réaction à une intensification des attaques de drones du Hezbollah visant le nord d’Israël et les forces israéliennes.

Ces appels interviennent après la mort d’un soldat israélien, tué dimanche lors d’une attaque de drone attribuée au Hezbollah. Selon des médias israéliens, la question aurait été évoquée au sein du cabinet de sécurité, où certains ministres ont plaidé pour une réponse militaire plus dure.

Le ministre des Finances Bezalel Smotrich fait partie des voix les plus fermes. Il a déclaré que les attaques de drones ne devraient pas être considérées comme inévitables et a appelé à une réponse massive, affirmant que « pour chaque drone explosif, dix bâtiments devraient s’effondrer à Beyrouth ».

Dans le même temps, il a soutenu une enveloppe budgétaire d’environ 693 millions de dollars destinée au développement de technologies anti-drones, soulignant la nécessité de renforcer les capacités de défense israéliennes face à cette menace croissante.

Selon des sources politiques et des médias locaux, le Premier ministre Netanyahu aurait toutefois rejeté ces appels à une escalade immédiate, privilégiant pour l’instant des mesures défensives plutôt qu’une nouvelle campagne de bombardements. Son entourage n’a pas commenté officiellement.

Ce débat illustre les tensions au sein du gouvernement israélien entre partisans d’une réponse militaire élargie et ceux qui privilégient une approche plus contenue face à l’évolution du conflit dans le nord.