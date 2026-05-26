L’UE envisagerait une amende de plusieurs centaines de millions d’euros contre Google, selon un média allemand

L’Union européenne prépare une nouvelle sanction contre Alphabet, la maison mère de Google, dans le cadre d’une enquête antitrust, selon le journal allemand Handelsblatt citant des sources proches de la Commission européenne.

L’amende envisagée se chiffrerait en centaines de millions d’euros, même si son montant exact n’a pas été confirmé à ce stade.

La procédure s’inscrirait dans la politique de régulation numérique de l’UE, qui vise à encadrer les pratiques des grandes plateformes technologiques, notamment en matière de concurrence et d’abus de position dominante. Google fait déjà l’objet de plusieurs enquêtes et sanctions dans l’Union européenne depuis plusieurs années.

La Commission européenne n’a pas officiellement commenté ces informations pour l’instant.

Du côté de Google, aucune réaction publique n’a été rapportée dans l’immédiat concernant cette potentielle nouvelle sanction.

Ce dossier s’ajoute à une série de tensions récurrentes entre Bruxelles et les géants de la tech américaine, dans un contexte de durcissement global de la régulation numérique en Europe.