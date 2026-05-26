La coalition de Giorgia Meloni conserve Venise lors des élections municipales italiennes

La coalition de droite dirigée par la Première ministre italienne Giorgia Meloni a remporté l’élection municipale de Venise, selon les projections publiées lundi, conservant ainsi le contrôle de l’une des villes les plus symboliques du pays.

Le candidat du centre-droit, Simone Venturini, aurait obtenu près de 51 % des voix, devançant largement son principal rival du centre-gauche, crédité d’environ 39 %. Ce résultat lui permettrait d’éviter un second tour.

Cette victoire constitue un soulagement politique pour la coalition au pouvoir après la défaite subie lors du référendum sur la justice organisé en mars, considéré comme le revers le plus important du gouvernement Meloni depuis son arrivée au pouvoir en 2022.

Le scrutin municipal concernait plus de 600 villes et communes italiennes, mais Venise représentait l’enjeu politique le plus surveillé. Des sondages publiés avant l’élection donnaient pourtant le centre-gauche en légère avance.

La ville lagunaire, dirigée par la droite depuis une dizaine d’années, a récemment été au centre de débats politiques et culturels, notamment autour de la présence russe à la Biennale d’art de Venise.

À moins d’un an des prochaines élections générales italiennes, ce résultat est perçu comme un signal encourageant pour la coalition gouvernementale de Giorgia Meloni, qui cherche à consolider sa position après plusieurs mois de tensions politiques internes et de critiques de l’opposition.