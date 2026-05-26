La Russie affirme avoir découvert des mines magnétiques sur un pétrolier dans un port de la Baltique

Les autorités russes ont annoncé avoir découvert plusieurs mines magnétiques fixées à la coque d’un pétrolier dans le port d’Oust-Louga, sur la mer Baltique, affirmant que les engins avaient été neutralisés sans incident.

Selon le comité d’enquête russe, les dispositifs explosifs ont été retrouvés sur le pétrolier Arrhenius, battant pavillon libérien. Le navire était arrivé depuis Anvers pour charger du gaz de pétrole liquéfié.

Des images diffusées par les médias d’État russes montrent ce qui est présenté comme des mines fixées sous la coque du navire. Moscou affirme que les engins auraient été fabriqués dans un pays membre de l’OTAN, sans fournir davantage de preuves publiques à ce stade.

Les autorités russes indiquent avoir renforcé les mesures de sécurité dans plusieurs ports stratégiques après cette découverte.

L’incident intervient dans un contexte de fortes tensions régionales liées à la guerre en Ukraine et à la sécurité maritime en mer Baltique, où plusieurs infrastructures énergétiques et navires commerciaux ont récemment fait l’objet d’une surveillance accrue et de soupçons de sabotage.

Aucun commentaire immédiat n’a été publié par les autorités des pays occidentaux concernés ni par l’armateur du navire.