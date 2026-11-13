Italie-France : Désiré Doué reçoit un coup de coude et se retrouve avec une dent déchaussée, les images font le tour du Web

Désiré Doué, attaquant du PSG, subit un coup de coude de Davide Frattesi lors du match France-Italie, provoquant le déplacement spectaculaire d'une de ses incisives. Bien qu'il tente de continuer, il doit finalement quitter le terrain. Son état sera évalué par le staff médical avant le prochain match contre la Turquie.

L’attaquant du Paris Saint-Germain Désiré Doué a vécu une soirée particulièrement douloureuse ce jeudi lors de la défaite de l’équipe de France face à l’Italie (3-1), à San Siro. Victime d’un coup de coude de Davide Frattesi en seconde période, le jeune international français a vu l’une de ses incisives se déplacer de manière impressionnante. Les images de sa dent déchaussée circulent massivement sur les réseaux sociaux.

Un coup de coude en plein visage et une dent presque arrachée

La scène se déroule à la 69e minute. Dans un duel avec Davide Frattesi, Désiré Doué reçoit un coup de coude au visage. L’attaquant français s’effondre sur la pelouse et porte immédiatement les mains à sa bouche, visiblement touché. Le choc est suffisamment violent pour déplacer l’une de ses incisives.

En se relevant, le joueur du PSG présente une blessure impressionnante : sa dent est déchaussée et semble sur le point de tomber. Les images rapprochées de sa bouche provoquent de nombreuses réactions sur Internet, où les captures d’écran et les vidéos du choc sont largement partagées.

L’arbitre Istvan Kovacs sanctionne Davide Frattesi d’un carton jaune. Le milieu italien vient également prendre des nouvelles du Français après le choc. Aucun élément ne permet d’affirmer que son geste était intentionnel.

Désiré Doué tente de continuer avant de quitter la pelouse

Malgré la douleur, Désiré Doué reprend le jeu. Mais l’attaquant de 21 ans ne parvient pas à terminer la rencontre. Huit minutes après le choc, à la 77e minute, il quitte finalement la pelouse et cède sa place à son coéquipier du PSG Senny Mayulu, qui effectue ses débuts en équipe de France A.

Sur les images diffusées après l’incident, l’état de son incisive est particulièrement visible. La dent semble avoir été fortement déplacée à la suite du contact. À ce stade, aucune extraction ni fracture dentaire n’a été médicalement confirmée.

Zinédine Zidane rassure sur l’état de son attaquant

Interrogé après la rencontre sur l’état de santé de Désiré Doué, Zinédine Zidane confirme la blessure de son joueur. Au micro de TF1, le sélectionneur français déclare : « Désiré Doué a perdu une dent, en tout cas elle a bougé. » Il ajoute : « On va s’occuper de lui. »

Le joueur doit bénéficier d’une prise en charge médicale pour déterminer les conséquences exactes du choc. La possibilité de remettre l’incisive en place et les éventuelles répercussions sur sa participation au prochain match des Bleus restent à préciser.

Une blessure qui fait le buzz après la première défaite de Zidane

L’incident est devenu rapidement l’une des images les plus commentées de la rencontre. Sur les réseaux sociaux, les captures montrant l’incisive déplacée de Désiré Doué sont largement relayées. La blessure de l’attaquant parisien attire particulièrement l’attention en raison de son caractère inhabituel et de l’impressionnant déplacement de sa dent.

L’équipe de France doit désormais préparer son dernier rendez-vous de Ligue des nations, dimanche face à la Turquie, à Bordeaux. Une victoire lui permettrait de se qualifier pour les quarts de finale. La disponibilité de Désiré Doué dépendra de l’évolution de sa blessure dentaire et des conclusions du staff médical.