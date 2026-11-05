Ligue des champions: Lens humilié 9-1 par Côme, la plus lourde défaite de l’histoire pour un club français

Le RC Lens encaisse une défaite historique en Ligue des champions, s'inclinant 9-1 face à Côme, établissant un record pour un club français. Après un début de match catastrophique, les Lensois, dominateurs, sombrent en seconde période, laissant leur entraîneur et les joueurs abattus. Côme, en revanche, réalise une performance mémorable, avec trois victoires en quatre matchs.

Le RC Lens a subi une humiliation historique ce mercredi soir en Ligue des champions. Les Sang et Or ont été écrasés 9-1 par le club italien de Côme au stade Bollaert-Delelis, lors de la quatrième journée de la compétition. Avec 9 buts encaissés et huit buts d’écart, les Lensois ont enregistré la plus lourde défaite jamais subie par un club français en Ligue des champions. Ce naufrage contraste avec la victoire historique du Paris Saint-Germain face à Villarreal (6-0), au cours de laquelle les Parisiens ont également battu un record, mais cette fois dans le bon sens.

3 buts encaissés avant la pause : Lens sombre à Bollaert

La soirée a très rapidement tourné au cauchemar pour les Lensois. Dès la 7e minute, l’attaquant grec Anastasios Douvikas ouvre le score pour Côme après un corner. Les Italiens prennent immédiatement le contrôle de la rencontre et multiplient les occasions face à une défense lensoise dépassée.

À la 32e minute, Douvikas inscrit son deuxième but et porte le score à 2-0. Huit minutes plus tard, Nico Paz aggrave la marque d’une frappe puissante sous la barre transversale de Robin Risser. À la mi-temps, Lens est déjà mené 3-0 devant des supporters qui continuent pourtant d’encourager leur équipe.

Les Sang et Or tentent de réagir, notamment par l’intermédiaire de Matthieu Udol et Franjo Ivanović, mais le gardien français de Côme, Jean Butez, préserve sa cage inviolée durant les 45 premières minutes.

6 buts supplémentaires en seconde période : Côme ne s’arrête plus

Au retour des vestiaires, les Italiens poursuivent leur démonstration. Lucas Da Cunha inscrit le quatrième but dès la 47e minute, avant que Marc-Oliver Kempf ne marque de la tête sur corner à la 53e. Quatre minutes plus tard, Douvikas complète son triplé et porte le score à 6-0.

À la 62e minute, Mattia Liberali inscrit le septième but italien. Ruben Aguilar sauve momentanément l’honneur lensois à la 65e minute grâce à une reprise de volée, mais Côme reprend immédiatement sa marche en avant. Martin Baturina marque à la 69e minute, puis Matteo Papaccioli inscrit le neuvième et dernier but dans le temps additionnel, à la 90e+2.

Le tableau d’affichage indique alors 1-9. Les Lensois quittent la pelouse après avoir encaissé six buts en seconde période, tandis que les joueurs de Côme célèbrent une victoire historique.

La plus lourde défaite d’un club français en Ligue des champions

Avec cette défaite de huit buts d’écart, Lens établit un triste record pour le football français. Jamais un club français n’avait subi une défaite d’une telle ampleur dans l’histoire de la Ligue des champions. Les neuf buts encaissés constituent également un record pour une équipe française dans cette compétition.

Le Racing égale par ailleurs le record absolu de la plus lourde défaite en Ligue des champions, toutes nationalités confondues. Jusqu’ici, Liverpool avait écrasé Beşiktaş 8-0 en novembre 2007, tandis que le Real Madrid avait infligé le même score à Malmö en décembre 2015. Avec son succès 9-1, Côme rejoint ces deux clubs avec une victoire acquise par huit buts d’écart.

Pour les Italiens, cette rencontre constitue également un exploit offensif. Côme devient l’une des rares équipes à inscrire neuf buts dans un même match de Ligue des champions, tandis que Lens devient le premier club français à en encaisser autant dans cette compétition.

Deux records historiques en deux jours : le PSG brille, Lens sombre

Cette humiliation lensoise contraste avec la victoire historique du Paris Saint-Germain face à Villarreal (6-0), mardi soir. Les Parisiens ont établi un record de rapidité en inscrivant quatre buts en seulement 7 minutes et 35 secondes, devenant l’équipe la plus rapide de l’histoire de la Ligue des champions à réaliser une telle performance.

En l’espace de deux soirées, deux clubs français ont donc battu des records historiques aux conséquences radicalement opposées. Le PSG a marqué l’histoire par son efficacité offensive, tandis que Lens a enregistré la plus lourde défaite jamais concédée par une équipe française en Ligue des champions. Les Parisiens ont inscrit six buts sans en encaisser un seul, alors que les Lensois ont dû aller chercher le ballon à neuf reprises au fond de leurs filets.

« Un sentiment d’humiliation » : Yannick Cahuzac accablé

À l’issue de la rencontre, l’entraîneur lensois Yannick Cahuzac n’a pas cherché à minimiser l’ampleur du désastre. Interrogé après le match, il a reconnu : « Le seul mot qui me vient en tête, c’est un sentiment d’humiliation. » Il a également expliqué que son équipe avait été dominée dans tous les secteurs du jeu et qu’un tel score dépassait les seules questions tactiques.

Le milieu de terrain Michaël Cuisance a lui aussi présenté ses excuses aux supporters : « On n’a pas été au niveau, on est passé au travers. Désolé à tous les fans. En tant que compétiteur, on n’aime jamais perdre. Aujourd’hui, ce n’est pas une défaite, c’est une leçon. » Les joueurs lensois ont quitté Bollaert sous les sifflets après cette troisième défaite consécutive en Ligue des champions.

Lens 33e, Côme quatrième : deux trajectoires opposées

Au classement de la phase de ligue, Lens occupe désormais la 33e place sur 36 équipes, avec seulement trois points en quatre rencontres. Après une victoire initiale contre le Slavia Prague, les Sang et Or ont successivement perdu contre le Sporting Portugal, le Club Bruges et Côme.

À l’inverse, les Italiens réalisent des débuts remarqués pour leur première participation à la Ligue des champions. Avec trois victoires en quatre rencontres, neuf points et 19 buts inscrits, les hommes de Cesc Fàbregas occupent la quatrième place du classement. Ils avaient déjà battu le RB Leipzig et Manchester United sur le score de 4-1.

Après cette humiliation européenne, Lens doit retrouver la Ligue 1 ce dimanche avec la réception de l’Olympique de Marseille, programmée à 20h45 au stade Bollaert-Delelis. Les Sang et Or tenteront de se relancer devant leur public avant la trêve internationale.