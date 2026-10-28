Scandale Mbappé en Chine autour de Mao Zedong: ses excuses ne passent pas, le Real Madrid s’interroge

Kylian Mbappé fait face à une controverse en Chine suite à ses propos sur Mao Zedong. Malgré ses excuses publiées, la situation se dégrade avec des accusations de trahison et la rupture de plusieurs contrats publicitaires. Au Real Madrid, l'absence de communication directe avec le club suscite des interrogations concernant la gestion de cette crise.

Les excuses de Kylian Mbappé n’ont pas suffi à éteindre la polémique en Chine. Après la rupture de plusieurs contrats publicitaires provoquée par ses propos sur Mao Zedong, le capitaine de l’équipe de France fait désormais face à de nouvelles critiques. Selon le journaliste Romain Molina, son communiqué a été perçu comme une tentative de sauver ses intérêts économiques. Au Real Madrid, la gestion de cette crise suscite également des interrogations.

Romain Molina : les excuses de Mbappé ont été perçues comme des lignes de « panique »

Mardi, Kylian Mbappé a présenté publiquement ses excuses après avoir déclenché une immense polémique en Chine. Dans un communiqué publié en français, en anglais et en chinois, l’attaquant du Real Madrid a reconnu avoir tenu des propos maladroits en évoquant un photomontage le représentant sous les traits de Mao Zedong, qu’il avait qualifié de « dictateur chinois ».

Mais selon le journaliste d’investigation Romain Molina, cette prise de parole a produit l’effet inverse de celui recherché auprès d’une partie du public chinois. Sur X, il affirme : « Le communiqué de Mbappé fait par Interconnected Ventures (sa holding présidée par sa maman) n’a absolument pas calmé les tensions en Chine. »

Le journaliste poursuit en expliquant que le texte a été perçu « simplement comme quelques lignes de “panique” pour essayer de calmer tout le monde afin de préserver les intérêts économiques ». Une réaction particulièrement sévère alors que le joueur a déjà perdu plusieurs partenaires commerciaux sur le marché chinois.

L’absence du nom de Mao Zedong dans le communiqué ne passe pas

L’un des principaux reproches adressés à Kylian Mbappé concerne le contenu même de ses excuses. Dans son communiqué, le joueur a reconnu que ses propos avaient pu blesser de nombreuses personnes, mais il n’a jamais mentionné explicitement Mao Zedong, pourtant au cœur de la controverse.

Le capitaine des Bleus a notamment déclaré : « Je comprends aujourd’hui que cela a blessé de nombreuses personnes en Chine et au sein de la communauté chinoise à travers le monde. » Il a également affirmé avoir « un profond respect pour le peuple chinois et son histoire », avant de se dire « sincèrement désolé ».

Pour Romain Molina, cette formulation constitue précisément l’une des raisons de la persistance des critiques. « Le fait que Mao Zedong ne soit pas cité à une seule reprise ne passe pas, comme le fait d’avoir parlé de “maladresse” », écrit-il.

Cette omission est particulièrement remarquée en Chine, où Mao Zedong conserve une place fondamentale dans le récit historique officiel. Fondateur de la République populaire de Chine en 1949, l’ancien dirigeant communiste demeure une figure politique centrale du régime, malgré les millions de morts provoqués par ses politiques.

Des accusations de « trahison » et des restrictions sur les réseaux sociaux chinois

La polémique continue également de prendre de l’ampleur sur les plateformes chinoises. Selon Romain Molina, les réactions négatives se multiplient, certains internautes allant jusqu’à accuser le footballeur français de trahison.

Le journaliste affirme : « Vous pouvez lire énormément de messages parlant de “trahison” et les représailles vont continuer ». Il précise également que les comptes de Kylian Mbappé sur les réseaux sociaux chinois, notamment Weibo, ne peuvent plus publier de nouveaux contenus en raison de « violation des règles de la communauté ».

Ces restrictions viennent s’ajouter aux sanctions commerciales déjà prises contre le joueur après ses propos sur Mao Zedong. Les groupes Dongpeng, Mengniu et Milkground ont annoncé la rupture de leurs collaborations avec l’international français, dont l’image était utilisée dans plusieurs campagnes publicitaires.

La télévision publique chinoise a également suspendu la diffusion de certaines rencontres de Liga impliquant Mbappé. Les conséquences dépassent donc désormais les contrats personnels du footballeur et concernent également son exposition médiatique en Chine.

Le Real Madrid ne comprend pas pourquoi le club a été écarté de la communication

Autre élément soulevé par Romain Molina : la manière dont les excuses ont été préparées et diffusées. Le communiqué a été publié par l’intermédiaire d’Interconnected Ventures, la structure liée aux activités économiques du joueur, présidée par sa mère, Fayza Lamari.

Selon le journaliste, ce choix aurait suscité l’incompréhension au sein du Real Madrid. « Au Real Madrid, on ne comprend pas non plus que le communiqué ait été fait à travers sa holding et non avec le club », affirme-t-il, ajoutant que le géant espagnol dispose probablement de davantage d’expérience pour gérer une crise de cette ampleur.

Le club madrilène possède en effet ses propres équipes de communication et entretient des relations commerciales importantes avec le marché asiatique. La polémique touche désormais directement son environnement économique, alors que les appels au boycott menacent également les ventes de maillots et les intérêts commerciaux du Real Madrid en Chine.

Aucune rupture de contrat impliquant directement le Real Madrid n’a été annoncée à ce stade. Le club doit néanmoins gérer les répercussions d’une affaire qui touche son joueur vedette, son image et la diffusion de ses rencontres sur l’un des plus grands marchés du football mondial.

Malgré les excuses, les partenaires chinois ne reviennent pas

La crise a commencé après la diffusion d’un extrait de l’émission The Bridge, animée par Aurélien Tchouaméni. Interrogé sur les montages humoristiques utilisant son visage, Mbappé avait expliqué que l’un de ceux qui l’amusaient le plus le représentait sous les traits d’un « dictateur chinois ». Le montage faisait référence à Mao Zedong.

Les réactions avaient été immédiates. Dongpeng avait annoncé appliquer une politique de tolérance zéro envers les comportements portant atteinte aux sentiments nationaux. Mengniu et Milkground avaient ensuite confirmé la fin de leurs collaborations avec le Français. La controverse avait même touché son nouvel équipementier On, dont l’action avait reculé en Bourse.

Ce mercredi, aucune des entreprises ayant rompu avec Mbappé n’a annoncé reprendre son partenariat. Si le ministère chinois des Affaires étrangères a accueilli favorablement les excuses du joueur, les critiques rapportées par Romain Molina montrent que la colère demeure vive dans une partie de l’opinion chinoise.

Pour Kylian Mbappé, les conséquences de cette affaire sont déjà concrètes : plusieurs contrats publicitaires rompus, des restrictions sur ses comptes chinois et une polémique qui touche désormais le Real Madrid. Son communiqué n’aura donc pas suffi, pour l’instant, à rétablir ses relations avec ses partenaires commerciaux chinois.