Ballon d’Or 2026: l’humiliation pour Kylian Mbappé, qui avait demandé à ses proches de filmer son sacre, avant de perdre face à Harry Kane

Lors de la cérémonie du Ballon d'Or 2026 à Londres, Kylian Mbappé, attendu pour recevoir le trophée, est finalement resté en seconde position derrière Harry Kane. Sa déception était palpable, renforcée par des images où il évoquait avec ses proches les préparatifs de sa victoire. À 27 ans, il continue de chercher ce titre tant convoité.

Kylian Mbappé a vécu une soirée particulièrement cruelle lors de la cérémonie du Ballon d’Or 2026 lundi soir à Londres. Alors qu’il espérait décrocher le premier Ballon d’Or de sa carrière, une vidéo des coulisses le montrant évoquer les images de son éventuel sacre a attiré l’attention. Mais le trophée a finalement été remporté par Harry Kane, laissant l’attaquant du Real Madrid à la deuxième place.

Une vidéo des coulisses devenue embarrassante après sa défaite

La vidéo, diffusée autour de la cérémonie, montre Kylian Mbappé échangeant avec des personnes de son entourage au sujet des images à réaliser s’il remportait le Ballon d’Or. Le joueur leur demande de bien filmer et de prendre des photographies au moment où il recevrait le trophée.

Une demande qui a pris une tout autre dimension après l’annonce du résultat. Car le capitaine de l’équipe de France n’est finalement jamais monté sur scène pour recevoir le Ballon d’Or tant convoité. C’est Harry Kane qui a été appelé pour recevoir la prestigieuse récompense, devant Mbappé et Lamine Yamal.

Un Mbappé abattu, prostré sur son siège à la fin de la cérémonie

La déception de Kylian Mbappé était également visible à la fin de la cérémonie. Alors que les participants commençaient à se lever, l’attaquant du Real Madrid est resté assis, prostré sur son siège, le visage fermé. Visiblement abattu par sa défaite, le capitaine de l’équipe de France a eu du mal à masquer son immense déception. Une attitude qui contrastait avec l’enthousiasme affiché avant la remise du trophée, lorsqu’il demandait à ses proches de préparer les photos et vidéos de son éventuel sacre. Pour Mbappé, qui rêvait de remporter son premier Ballon d’Or, la soirée s’est achevée sur une désillusion particulièrement difficile à digérer.

Mbappé toujours privé de Ballon d’Or

Malgré ses performances individuelles avec le Real Madrid et l’équipe de France, Kylian Mbappé n’a remporté aucun titre collectif cette saison, et ses exploits personnels n’ont pas suffi à faire gagner ses équipes et lui offrir le premier Ballon d’Or de sa carrière. À 27 ans, l’ancien attaquant du Paris Saint-Germain reste à la recherche de cette consécration individuelle, qui constitue l’un des grands objectifs de sa carrière.

Sa deuxième place en 2026 confirme sa présence parmi les meilleurs joueurs de la planète, mais elle laisse forcément un goût amer au Français. D’autant que les images de ses préparatifs, désormais confrontées à sa défaite, risquent de rester comme l’un des moments les plus gênants de cette édition.

Pour Harry Kane, la soirée s’est achevée avec un trophée historique. Pour Kylian Mbappé, elle s’est terminée avec une deuxième place et des images de célébration qu’il n’aura finalement jamais eu l’occasion de faire réaliser.