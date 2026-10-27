Le Sénat a rejeté le projet de loi constitutionnelle sur l'autonomie de la Corse, compromettant une réforme discutée depuis plusieurs années. En réponse, les autonomistes se retirent des négociations, dénonçant des modifications qui vident le texte de sa substance, ce qui laisse les relations entre Paris et les élus corses dans une situation délicate.

Le processus d’autonomie de la Corse vient de subir un revers politique majeur. Dans la nuit du lundi 26 au mardi 27 octobre 2026, le Sénat a rejeté le projet de loi constitutionnelle destiné à accorder un nouveau statut à l’île, par 181 voix contre 134. Ce vote compromet sérieusement l’aboutissement d’une réforme engagée depuis plusieurs années entre l’État et les représentants politiques corses. En réaction, le camp autonomiste a annoncé son retrait du processus de négociation, accusant la majorité sénatoriale d’avoir remis en cause les compromis obtenus avec le gouvernement. Cette rupture intervient à quelques mois de l’élection présidentielle de 2027 et ouvre une nouvelle période d’incertitude dans les relations entre Paris et les élus nationalistes corses.

Le texte rejeté par les sénateurs était issu du processus de Beauvau, engagé en 2022 après la mort d’Yvan Colonna et les importantes manifestations qui avaient suivi en Corse. Les discussions avaient progressivement permis de rapprocher les positions du gouvernement et de la majorité autonomiste de l’Assemblée de Corse, conduite par Gilles Simeoni. Le projet prévoyait notamment la reconnaissance constitutionnelle d’une communauté insulaire possédant des caractéristiques historiques, linguistiques et culturelles particulières. Il devait également permettre à la Collectivité de Corse d’obtenir de nouvelles compétences normatives, dans des domaines définis et sous le contrôle des institutions nationales. Adopté en première lecture par l’Assemblée nationale en juin 2026, le texte a cependant rencontré une opposition importante au Sénat. La droite sénatoriale, majoritaire au Palais du Luxembourg, a défendu plusieurs amendements destinés à réduire la portée de la réforme. Les débats ont notamment porté sur la reconnaissance d’une communauté corse, finalement supprimée du texte, et sur la possibilité pour les institutions insulaires d’adapter certaines règles législatives. Pour les opposants au projet initial, ces dispositions risquaient de fragiliser l’égalité entre les citoyens et l’unité de la République. Les défenseurs de l’autonomie considéraient au contraire qu’elles étaient indispensables pour répondre aux particularités économiques, sociales et territoriales de l’île.

Une rupture politique qui compromet plusieurs années de discussions

La question du pouvoir normatif a constitué l’un des principaux points de désaccord. Le projet gouvernemental envisageait d’accorder à la Collectivité de Corse des possibilités d’adaptation législative et réglementaire, dans un cadre fixé par une loi organique. Plusieurs sénateurs ont toutefois estimé que ces dispositions accordaient une marge de manœuvre excessive aux responsables politiques locaux. Un amendement défendu par le sénateur de Corse-du-Sud Jean-Jacques Panunzi a ainsi prévu que les habilitations soient accordées au cas par cas et puissent être retirées ou limitées par les autorités nationales. Le gouvernement a tenté de proposer une solution intermédiaire, prévoyant notamment un encadrement temporel des habilitations et le maintien de la prééminence du Parlement. Cette proposition n’a pas été retenue. Pour les autonomistes, les modifications apportées au texte revenaient à vider la réforme de sa substance. Le sénateur corse Paul-Toussaint Parigi a annoncé son retrait du processus de Beauvau au cours des débats, dénonçant l’abandon des engagements politiques précédemment négociés. Le camp de Gilles Simeoni a ensuite confirmé sa décision de se retirer des discussions. De son côté, le gouvernement, représenté notamment par Gérald Darmanin et Françoise Gatel, avait défendu la nécessité de poursuivre le dialogue afin de préserver les avancées obtenues depuis 2022.

Le rejet sénatorial place désormais la réforme dans une situation institutionnelle particulièrement difficile. Une modification de la Constitution exige en effet que l’Assemblée nationale et le Sénat adoptent un texte identique, avant une éventuelle approbation définitive selon la procédure constitutionnelle retenue. Sans accord entre les deux chambres, le processus ne peut donc pas aboutir. À quelques mois de la présidentielle, le calendrier politique laisse peu de marge pour reprendre l’ensemble des négociations et parvenir à un nouveau compromis. Au-delà des questions institutionnelles, cette impasse pourrait également peser sur les relations entre l’État et les responsables politiques corses, qui réclament depuis plusieurs années davantage de responsabilités locales pour répondre aux difficultés de l’île. Les partisans de l’autonomie estiment qu’un nouveau statut permettrait notamment d’adapter les politiques publiques aux enjeux du logement, du foncier, de la langue et du développement économique. Les opposants à la réforme défendent pour leur part le maintien d’un cadre juridique commun à l’ensemble des citoyens français et mettent en garde contre les conséquences d’une différenciation constitutionnelle trop importante. Le vote du Sénat ne règle donc pas le débat sur l’avenir institutionnel de la Corse. Il marque en revanche l’échec, à ce stade, d’une tentative de compromis entre le gouvernement et les autonomistes, laissant ouverte la question de la reprise éventuelle des discussions après l’élection présidentielle de 2027.