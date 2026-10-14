POLITIQUE

Autonomie de la Corse : Françoise Gatel défend sa réforme face à la défiance du Sénat

Par

2 minutes de lecture

Autonomie de la Corse : Françoise Gatel défend sa réforme face à la défiance du Sénat
Autonomie de la Corse : Françoise Gatel défend sa réforme face à la défiance du Sénat

Le projet d’autonomie de la Corse franchit une nouvelle étape parlementaire, mais son avenir reste incertain. Auditionnée ce mardi 13 octobre par la commission des lois du Sénat, Françoise Gatel, ministre chargée de l’Aménagement du territoire et de la Décentralisation, a défendu la réforme constitutionnelle visant à reconnaître un statut d’autonomie à l’île. Plusieurs sénateurs ont toutefois exprimé leurs réserves sur les conséquences institutionnelles du texte et sur les garanties apportées à l’unité de la République.

Déjà adopté en première lecture par l’Assemblée nationale à la fin du mois de juin, le projet doit être examiné au Sénat à partir du 26 octobre. Il s’inscrit dans un processus de discussions engagé entre l’État et les responsables politiques corses afin de définir un nouveau cadre institutionnel pour l’île, tout en maintenant son appartenance à la République française.

Le gouvernement assure que l’État conservera ses prérogatives

Devant les sénateurs, Françoise Gatel a cherché à rassurer sur la portée de la réforme. La ministre affirme que l’autonomie envisagée ne signifie ni une indépendance de la Corse ni un effacement de l’État. Le gouvernement entend reconnaître certaines spécificités institutionnelles du territoire tout en préservant les principes constitutionnels fondamentaux.

Les interrogations des sénateurs portent notamment sur la répartition des compétences entre l’État et les institutions corses, les possibilités d’adaptation des normes et les conséquences qu’un tel statut pourrait avoir sur l’organisation territoriale française. Certains élus redoutent également que la reconnaissance d’une autonomie particulière crée un précédent susceptible d’être invoqué par d’autres territoires.

Partager cet article

Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

Voir tous les articles de Radouan Kourak

Votre actualité, selon vos intérêts

Choisissez les rubriques et la langue de votre newsletter. Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment.

Réagir à l’article

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.

À lire aussi

Application Entrevue

L’info partout avec vous

Retrouvez l’actualité, les alertes et vos rubriques préférées dans une expérience pensée pour le mobile.

Télécharger l’application Entrevue dans l’App Store Télécharger l’application Entrevue sur Google Play
Écran Alertes de l’application Entrevue : les dernières alertes info
Écran de personnalisation des rubriques de l’application Entrevue
Écran Actu de l’application Entrevue : le récit à la une