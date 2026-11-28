Darmanin charge Lisnard, Chenu lui tend la main : le maire de Cannes au centre de l’affrontement à droite

David Lisnard, maire de Cannes, est au cœur d’un débat à droite entre Gérald Darmanin et Sébastien Chenu. Tandis que Darmanin critique son indécision face à Édouard Philippe et Marine Le Pen, Chenu propose un rapprochement avec Lisnard, tout en restant critique à l'égard de son programme, notamment concernant les retraites.

Chenu est Sébastien Chenu, député RN du Nord, qui a envisagé sur franceinfo un rapprochement avec David Lisnard tout en critiquant son programme sur les retraites et la fiscalité locale.

David Lisnard concentre les attaques et les appels au rapprochement. Vendredi 27 novembre, Gérald Darmanin a dénoncé son refus de choisir entre Édouard Philippe et Marine Le Pen. Sébastien Chenu a, de son côté, envisagé un rapprochement avec le candidat de Nouvelle Énergie, sans renoncer à critiquer son programme.

Sur RTL, le ministre de la Justice, soutien d’Édouard Philippe, a qualifié de « problème immense » la position du maire de Cannes dans l’hypothèse d’un second tour opposant le candidat Horizons à Marine Le Pen. Il y voit une rupture avec la tradition de la droite française et conteste également l’orientation économique très libérale de son rival.

David Lisnard justifie son refus de se prononcer sur ce scénario par sa volonté de parler aux électeurs du RN. Il considère qu’annoncer dès maintenant une préférence compromettrait sa propre campagne.

Chenu propose un rapprochement, tout en attaquant son programme

Sur franceinfo, Sébastien Chenu a choisi une autre approche. Si David Lisnard souhaite réellement rompre avec le macronisme, « il pourrait même embarquer avec nous », a lancé le député RN du Nord. Il estime que les soutiens de Marine Le Pen sont les mieux placés pour provoquer cette alternance.

Cette ouverture s’accompagne toutefois de réserves. Sébastien Chenu a notamment critiqué les propositions du candidat sur les retraites et la fiscalité locale, tout en s’interrogeant sur la sincérité de sa volonté de rupture.

Sources citées dans l’article RTL · Franceinfo