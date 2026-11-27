Éric Zemmour, candidat de Reconquête à la présidentielle de 2027, a déclaré que cette campagne serait sa dernière. À 68 ans, il promet de centrer son programme sur l'immigration, la sécurité et l'économie. Son avenir politique et celui de son mouvement se posent en perspective de cette échéance.

Candidat de Reconquête à l’élection présidentielle de 2027, Éric Zemmour a annoncé que cette campagne serait sa dernière. L’ancien journaliste et polémiste entend ainsi défendre une nouvelle fois son projet politique devant les Français.

Âgé de 68 ans, le président de Reconquête avait officialisé sa candidature le 10 novembre dernier lors du journal de 20 heures de TF1. Invité à s’exprimer sur son avenir politique ce jeudi 26 novembre, Éric Zemmour a indiqué qu’il ne briguerait plus la présidence de la République après cette échéance. Il s’agira de sa deuxième candidature à l’Élysée, après avoir recueilli 7,07 % des suffrages exprimés au premier tour de l’élection présidentielle de 2022.

Le fondateur de Reconquête a placé l’immigration, la sécurité et le redressement des finances publiques au cœur de son programme. Il ambitionne notamment de réduire de deux millions le nombre d’immigrés en France au cours du prochain quinquennat et propose l’organisation d’un référendum sur la politique migratoire. Sur le plan économique, il défend une réduction des dépenses publiques et des impôts.

Sarah Knafo au cœur de la campagne présidentielle

Éric Zemmour a officiellement lancé sa campagne le 21 novembre à Toulon, dans le Var, devant quelque 1 500 personnes. Sa compagne et directrice de campagne, l’eurodéputée Sarah Knafo, occupe une place centrale dans le dispositif électoral de Reconquête, notamment sur les questions économiques. Le candidat a également confirmé sa volonté de participer à une éventuelle primaire de la droite.

L’annonce de cette dernière campagne présidentielle ouvre également la question de l’avenir de Reconquête au-delà de 2027. Fondé en décembre 2021, le mouvement a connu plusieurs départs de cadres depuis les élections européennes de 2024. Éric Zemmour devra désormais réunir les 500 parrainages d’élus nécessaires pour participer officiellement au scrutin présidentiel, dont le premier tour est prévu le 18 avril 2027.