Le Premier ministre Sébastien Lecornu invite les parlementaires à trouver un compromis sur le budget 2027, tout en maintenant l'objectif d'un déficit public à 5 % du PIB. Il annonce des négociations avec les présidents de groupes parlementaires, abordant des mesures fiscales notamment concernant les collectivités territoriales et des abattements pour les retraités.

Devant le Sénat, mercredi 25 novembre, le Premier ministre Sébastien Lecornu a appelé les forces politiques à trouver un compromis sur le budget 2027. Le chef du gouvernement maintient toutefois son objectif de ramener le déficit public à 5 % du produit intérieur brut.

Alors que le projet de loi de finances est actuellement examiné par le Sénat, Sébastien Lecornu a annoncé qu’il recevrait la semaine prochaine les présidents des groupes parlementaires afin de dégager les bases d’un accord. Privé de majorité à l’Assemblée nationale, le Premier ministre assure ne pas vouloir imposer le texte initial du gouvernement et se dit disposé à négocier avec les différentes formations politiques.

Le chef du gouvernement entend néanmoins maintenir l’objectif d’un déficit public limité à 5 % du PIB en 2027, contre 5,4 % attendus en 2026. La méthode retenue pour faire adopter le budget demeure incertaine. Le recours à l’article 49.3 permettrait d’intégrer les concessions issues des négociations parlementaires, mais exposerait le gouvernement à une motion de censure. L’adoption du budget par ordonnance reste également envisagée.

Plusieurs mesures fiscales au cœur des négociations

Sébastien Lecornu a notamment évoqué la nécessité de trouver un accord concernant les finances des collectivités territoriales. Le Premier ministre a également cité les débats autour de l’abattement fiscal de 10 % dont bénéficient les retraités au titre de l’impôt sur le revenu, ainsi que la demi-part fiscale accordée aux parents ayant élevé seuls un enfant pendant au moins cinq ans.

La majorité sénatoriale, composée de la droite et des centristes, souhaite revenir sur la suppression de cette demi-part fiscale, qui devait initialement permettre de dégager près de 800 millions d’euros de recettes supplémentaires. Une nouvelle délibération est également envisagée concernant l’imposition intégrale des indemnités journalières versées aux personnes souffrant d’une affection de longue durée. Le gouvernement défend, pour sa part, une fiscalisation de seulement la moitié de ces indemnités.