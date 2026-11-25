« Une lettre au Père Noël » : des sénateurs raillent l’appel au compromis de Lecornu

Sébastien Lecornu voit son appel au compromis au Sénat largement raillé, les sénateurs dénonçant des annonces jugées peu concrètes. La droite critique le manque de financement et de nouvelles propositions, tandis que la gauche demande des concessions fiscales plus larges. Le gouvernement maintient ferme ses limites budgétaires, rendant l’accord difficile.

La lettre de Sébastien Lecornu aux parlementaires n’a pas dissipé les réserves au Sénat. Des élus de droite et du centre dénoncent des annonces insuffisamment concrètes, tandis que la gauche réclame davantage de concessions fiscales.

L’appel au compromis de Matignon reçoit un accueil froid au Palais du Luxembourg. Interrogé par Public Sénat, le sénateur LR Stéphane Sautarel compare le courrier du Premier ministre à une « lettre au Père Noël ». Il doute de la possibilité de financer les mesures annoncées tout en respectant les objectifs budgétaires du gouvernement.

Christine Lavarde, rapporteure générale du budget, estime pour sa part que le document rassemble surtout des annonces déjà connues. La sénatrice LR attend leur traduction dans des amendements, notamment concernant les agriculteurs.

Des concessions attendues sur les recettes et les collectivités

À gauche, le socialiste Thierry Cozic juge les propositions trop limitées à certains secteurs. Il demande une discussion plus globale, incluant la fiscalité des hauts revenus et des entreprises.

Les efforts réclamés aux collectivités suscitent également des critiques sur plusieurs bancs. Droite et gauche sénatoriales les jugent trop lourds et regrettent l’absence d’avancée dans le courrier.

Le gouvernement défend néanmoins sa méthode. Sur Public Sénat, son porte-parole Mathieu Lefèvre a assuré que les discussions restaient ouvertes, tout en maintenant deux limites : un déficit maximal de 5 % du PIB et la stabilité fiscale. Des conditions qui laissent entière la difficulté à construire un accord avec des groupes réclamant des concessions différentes.