Une vidéo tournée par six jeunes dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale crée une polémique entre Yaël Braun-Pivet, qui demande une enquête, et La France insoumise. Le député Jérôme Legavre défend l’expression des jeunes, tandis que des élus du Rassemblement national réclament des sanctions, soulignant ainsi la tension autour du texte sur l'usage des armes.

Une vidéo tournée par six jeunes dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale provoque un affrontement entre Yaël Braun-Pivet et La France insoumise. La présidente de l’institution demande une enquête interne, tandis que le député Jérôme Legavre assume avoir accueilli le groupe.

L’hémicycle transformé en tribune militante : c’est ce que dénonce Yaël Braun-Pivet après la diffusion d’une vidéo contestant le texte sur l’usage des armes par les forces de l’ordre. Filmés au Palais-Bourbon lors d’une visite samedi, six jeunes évoquent plusieurs personnes mortes lors d’interventions policières et dénoncent ce qu’ils présentent comme une impunité accordée aux policiers.

La présidente de l’Assemblée a réagi lundi 23 novembre en jugeant cette utilisation des lieux « inacceptable ». Elle rappelle que les visiteurs ne peuvent pas s’approprier l’hémicycle pour y organiser une prise de parole politique. L’enquête demandée doit permettre d’établir les circonstances du tournage et de prévenir de nouveaux incidents.

Les Insoumis défendent une expression politique légitime

Jérôme Legavre a rapidement confirmé que les jeunes appartenaient au groupe auquel il avait fait visiter l’Assemblée. Le député LFI de Seine-Saint-Denis défend leur démarche, estimant qu’ils expriment une révolte légitime contre le texte adopté au Parlement. « Laissez les jeunes tranquilles ! », a-t-il lancé à Yaël Braun-Pivet.

Mathilde Panot a également pris leur défense. La présidente du groupe insoumis accuse son homologue de considérer l’Assemblée comme son propre palais, alors qu’elle doit, selon elle, rester accessible à la parole populaire.

Au Rassemblement national, plusieurs élus réclament au contraire des sanctions. Le différend porte désormais autant sur les conditions d’accès à l’hémicycle que sur la contestation du texte concernant les forces de l’ordre.