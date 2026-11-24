Une vidéo tournée par six jeunes dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale provoque un affrontement entre Yaël Braun-Pivet et La France insoumise. La présidente de l’institution demande une enquête interne, tandis que le député Jérôme Legavre assume avoir accueilli le groupe.
L’hémicycle transformé en tribune militante : c’est ce que dénonce Yaël Braun-Pivet après la diffusion d’une vidéo contestant le texte sur l’usage des armes par les forces de l’ordre. Filmés au Palais-Bourbon lors d’une visite samedi, six jeunes évoquent plusieurs personnes mortes lors d’interventions policières et dénoncent ce qu’ils présentent comme une impunité accordée aux policiers.
La présidente de l’Assemblée a réagi lundi 23 novembre en jugeant cette utilisation des lieux « inacceptable ». Elle rappelle que les visiteurs ne peuvent pas s’approprier l’hémicycle pour y organiser une prise de parole politique. L’enquête demandée doit permettre d’établir les circonstances du tournage et de prévenir de nouveaux incidents.
Les Insoumis défendent une expression politique légitime
Jérôme Legavre a rapidement confirmé que les jeunes appartenaient au groupe auquel il avait fait visiter l’Assemblée. Le député LFI de Seine-Saint-Denis défend leur démarche, estimant qu’ils expriment une révolte légitime contre le texte adopté au Parlement. « Laissez les jeunes tranquilles ! », a-t-il lancé à Yaël Braun-Pivet.
Mathilde Panot a également pris leur défense. La présidente du groupe insoumis accuse son homologue de considérer l’Assemblée comme son propre palais, alors qu’elle doit, selon elle, rester accessible à la parole populaire.
Au Rassemblement national, plusieurs élus réclament au contraire des sanctions. Le différend porte désormais autant sur les conditions d’accès à l’hémicycle que sur la contestation du texte concernant les forces de l’ordre.
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