Soupçons de fuites vers le RN : Moutouh demande à être relevé de ses fonctions et contre-attaque

Hugues Moutouh sollicite son départ du poste de préfet du Loiret en réponse à des accusations de fuites d'informations au Rassemblement national. Il dénonce une campagne de déstabilisation et maintient avoir agi avec neutralité. Une enquête judiciaire est en cours, mais aucune mise en examen n'a été prononcée jusqu'à présent.

Hugues Moutouh demande à quitter son poste, tout en défendant sa conduite. Le préfet du Loiret et de la région Centre-Val de Loire a annoncé samedi 21 novembre avoir sollicité auprès du gouvernement sa relève. Cette démarche intervient après les révélations sur des transmissions présumées d’informations confidentielles au Rassemblement national, concernant des enquêtes visant le parti.

Dans un communiqué diffusé par la préfecture, le haut fonctionnaire dénonce une « campagne de déstabilisation » qui dépasserait sa personne et viserait, selon lui, l’autorité de l’État. Il affirme avoir exercé ses responsabilités dans le respect de la loi et avec une entière neutralité politique. Il explique vouloir éviter que le ministère de l’Intérieur et le corps préfectoral soient entraînés dans cette controverse.

Une demande de départ sur fond d’enquête judiciaire

L’ancien secrétaire général du ministère de l’Intérieur avait été reçu vendredi par Laurent Nuñez pour s’expliquer. Avant cet entretien, le ministre avait souligné la gravité des faits s’ils étaient établis, tout en indiquant attendre davantage d’éléments sur les investigations.

Le parquet de Paris a confirmé l’ouverture, le 27 juillet, d’une information judiciaire pour violation du secret professionnel, violation du secret de l’enquête et recel de ces délits. Des perquisitions ont notamment été menées au ministère de l’Intérieur et au siège du RN. Jeudi 19 novembre, le parquet précisait qu’aucune mise en examen n’était intervenue à ce stade.

La demande formulée par Hugues Moutouh ne constitue donc ni une reconnaissance des faits soupçonnés ni, à elle seule, une décision mettant fin à ses fonctions. Le préfet reste présumé innocent et défend la régularité de son action, tandis que l’enquête se poursuit.