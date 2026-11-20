David Lisnard plaide pour la participation d'Éric Zemmour à la primaire de la droite, malgré les réticences de certains, comme Gabriel Attal, qui craignent un sabotage. Lisnard impose aussi la condition de la participation d'Édouard Philippe pour donner du poids à ce scrutin, tout en maintenant sa candidature à la présidentielle.

David Lisnard veut qu’Éric Zemmour puisse se présenter à la primaire de la droite et du centre. Dans l’entourage de Bruno Retailleau, certains y voient une façon de faire échouer le scrutin avant même qu’il ait lieu, tant Gabriel Attal est opposé à la présence de Reconquête. « C’est un commentaire malveillant », a répondu le maire de Cannes à Public Sénat, jeudi 19 novembre. Le président de Nouvelle Énergie confirme qu’il maintiendra sa candidature à l’Élysée si la primaire ne se tient pas.

Mardi soir, les équipes de David Lisnard, de Gabriel Attal et de Bruno Retailleau s’étaient pourtant entendues sur plusieurs points. Elles envisagent en janvier un vote électronique à deux tours, assorti d’un engagement des perdants à se retirer. La liste des candidats les divise toujours. Chez Renaissance, la présence de Zemmour est exclue. Retailleau estime, lui aussi, qu’elle condamnerait la primaire.

Lisnard pose une condition à Édouard Philippe

Pour David Lisnard, les candidats devraient obtenir des parrainages et signer une charte de valeurs. Il revient ensuite aux électeurs, selon lui, de choisir entre des personnalités aussi éloignées que Gabriel Attal et Éric Zemmour. Le maire de Cannes défend ce scrutin pour éviter que la droite et le centre se présentent en ordre dispersé au premier tour de la présidentielle.

Il pose toutefois sa propre condition. Édouard Philippe doit lui aussi participer pour que la primaire ait, à ses yeux, tout son sens. Interrogé par SMS sur ce qu’il ferait si les négociations échouaient, Lisnard a répondu d’un mot à la question de savoir s’il irait jusqu’au bout de sa campagne présidentielle : « Ouiii ».