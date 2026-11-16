Présidentielle 2027 : les Restos du cœur interpellent les candidats face à l'aggravation de la pauvreté

À l'approche de la présidentielle de 2027, les Restos du cœur interpellent les candidats sur l'urgence de la lutte contre la pauvreté en France, où près de 10 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté. L'association demande des engagements concrets pour améliorer l'accès à l'aide alimentaire, au logement et aux droits sociaux.

À l’approche de l’élection présidentielle de 2027, les Restos du cœur veulent replacer la lutte contre la précarité au centre du débat politique. Alors que près de 10 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté en France, l’association fondée par Coluche attend des engagements concrets des candidats. L’aide alimentaire, le logement et l’accompagnement des plus fragiles figurent parmi les préoccupations majeures du monde associatif.

La pauvreté s’invite dans la campagne présidentielle avant même son lancement officiel. Les Restos du cœur entendent profiter de l’échéance électorale de 2027 pour interpeller les responsables politiques sur la situation des ménages les plus modestes. L’association, qui accompagne chaque année des centaines de milliers de personnes, estime que les difficultés rencontrées par une partie croissante de la population nécessitent des réponses structurelles et durables.

Le constat est particulièrement préoccupant. Selon les dernières données de l’Insee disponibles, près de 10 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté monétaire en France. Ce chiffre traduit l’ampleur des difficultés auxquelles sont confrontés de nombreux foyers, notamment les familles monoparentales, les personnes sans emploi, les travailleurs précaires et certains retraités. Pour les associations de solidarité, cette situation ne peut plus être considérée comme une simple conséquence passagère des crises économiques.

Une précarité qui dépasse désormais l’aide alimentaire

Les Restos du cœur constatent depuis plusieurs années une diversification des profils des personnes accueillies. Aux côtés des personnes durablement éloignées de l’emploi figurent des salariés dont les revenus ne suffisent plus à couvrir l’ensemble des dépenses essentielles. Le coût du logement, de l’énergie, des transports et de l’alimentation pèse particulièrement sur les budgets modestes.

L’association rappelle que l’aide alimentaire constitue souvent une réponse d’urgence à des difficultés plus profondes. Derrière le besoin de repas ou de colis alimentaires se trouvent fréquemment des problèmes d’accès au logement, à la santé, aux droits sociaux ou à l’emploi. Pour les bénévoles, l’enjeu ne consiste donc pas seulement à distribuer de la nourriture, mais aussi à accompagner les personnes vers une amélioration durable de leur situation.

Des engagements attendus de tous les candidats

À l’approche de la présidentielle, les Restos du cœur souhaitent que les différentes formations politiques présentent des propositions précises en matière de lutte contre la pauvreté. L’association attend notamment des réponses sur le pouvoir d’achat des ménages modestes, l’accès aux prestations sociales et la prévention des situations d’exclusion.

La question du financement des associations représente également un enjeu important. Les structures d’aide alimentaire doivent faire face à des besoins considérables tout en supportant elles-mêmes la hausse de leurs charges de fonctionnement. Leur équilibre repose sur les dons des particuliers, les contributions des entreprises, les financements publics et l’engagement de milliers de bénévoles.

Le logement et l’accès aux droits au cœur des difficultés

Pour les acteurs de la solidarité, la lutte contre la pauvreté passe nécessairement par une politique plus large que la seule aide alimentaire. L’accès à un logement abordable demeure l’une des principales difficultés rencontrées par les ménages précaires. Dans certaines situations, les dépenses de logement absorbent une part si importante des revenus qu’elles réduisent fortement les sommes disponibles pour se nourrir et se soigner.

Le non-recours aux prestations sociales constitue un autre sujet de préoccupation. Certaines personnes ne bénéficient pas des aides auxquelles elles pourraient prétendre, en raison de démarches administratives complexes, d’un manque d’information ou de difficultés d’accès aux services publics. Les associations plaident régulièrement pour une simplification des procédures et un meilleur accompagnement des bénéficiaires potentiels.

Une campagne présidentielle sous le regard des associations

L’interpellation des Restos du cœur intervient dans un contexte où les questions de sécurité, d’immigration, de finances publiques et de pouvoir d’achat occupent une place importante dans le débat politique. L’association souhaite rappeler que la pauvreté constitue également un enjeu national majeur, qui concerne des millions de personnes et nécessite des politiques publiques suivies sur plusieurs années.

Les candidats à l’élection présidentielle seront ainsi attendus sur leur capacité à présenter des mesures concrètes, mais aussi sur les moyens financiers nécessaires à leur mise en œuvre. Pour les organisations caritatives, les déclarations d’intention ne suffisent pas : les engagements devront pouvoir être évalués à l’aune de leurs effets sur les conditions de vie des personnes concernées.

À quelques mois de l’élection de 2027, les Restos du cœur entendent donc faire entendre la voix de ceux qui restent souvent éloignés du débat public. Leur message porte sur une priorité : faire de la réduction de la pauvreté un objectif durable de l’action publique, au-delà des alternances politiques et des promesses de campagne.