«Je me suis caché derrière la provocation et la grivoiserie»: Gérard Depardieu présente ses excuses après avoir renoncé à son appel pour agressions sexuelles

Gérard Depardieu renonce à son appel après sa condamnation à 18 mois de prison avec sursis pour agressions sexuelles commises en 2021. Dans un communiqué, il présente des excuses et reconnaît les souffrances causées par ses comportements, affirmant avoir compris ses erreurs. Cette décision laisse sa condamnation définitive, tandis qu'il fait face à d'autres accusations.

Gérard Depardieu a officiellement renoncé, ce lundi, à son procès en appel dans l’affaire des agressions sexuelles commises sur le tournage du film Les Volets verts en 2021. Condamné à 18 mois de prison avec sursis en mai 2025, l’acteur de 77 ans accepte désormais la décision de justice. Dans un communiqué intitulé J’entends, il présente des excuses et reconnaît que ses comportements sur les plateaux de cinéma ont pu faire souffrir. Sa condamnation devient définitive.

« J’ai été reconnu coupable. Je l’entends et j’assume cette condamnation »

C’est un changement de discours pour Gérard Depardieu. Alors qu’il avait contesté les accusations portées contre lui pendant toute la procédure et immédiatement fait appel de sa condamnation, le comédien annonce aujourd’hui qu’il renonce à être rejugé.

Dans son communiqué intitulé J’entends, il écrit : « La justice s’est prononcée. J’ai été reconnu coupable. Je l’entends et j’assume cette condamnation. » Il présente également des « excuses, profondes et sincères » à celles et ceux qui ont « pu en souffrir ».

L’acteur reconnaît notamment avoir longtemps justifié son comportement par son tempérament et son humour. « Sur les tournages, je me suis longtemps caché derrière la provocation et la grivoiserie », affirme-t-il, admettant que ses paroles et « certains de mes gestes » n’étaient pas « sans conséquence ».

Il poursuit en reconnaissant désormais l’existence d’une limite entre la liberté de ton et les comportements offensants. « J’ai compris que j’appartenais à un monde qui a disparu », déclare-t-il également. Ces propos marquent une évolution par rapport à ses précédentes déclarations, même si l’acteur ne détaille pas les agressions sexuelles pour lesquelles il a été condamné.

Deux femmes agressées sur le tournage des Volets verts

Le 13 mai 2025, le tribunal correctionnel de Paris avait condamné Gérard Depardieu à 18 mois de prison avec sursis pour des agressions sexuelles commises en 2021 pendant le tournage du film Les Volets verts, réalisé par Jean Becker et sorti en 2022.

Les deux victimes sont Amélie, une décoratrice, et Sarah, une assistante réalisatrice dont le prénom a été modifié pour préserver son anonymat. Elles avaient dénoncé des attouchements sexuels imposés par le comédien dans le cadre de leur activité professionnelle.

Pendant son procès, Gérard Depardieu avait contesté les faits et nié toute intention d’agression sexuelle. Les magistrats avaient toutefois considéré les faits comme établis, relevant la constance des déclarations des deux femmes et les variations dans les explications fournies par l’acteur.

Le tribunal avait également condamné le comédien à indemniser les deux victimes et retenu un préjudice supplémentaire lié au comportement de sa défense pendant les débats. Les magistrats avaient notamment dénoncé la violence des attaques dirigées contre les plaignantes, reconnaissant une situation de victimisation secondaire.

18 mois de prison avec sursis : une condamnation désormais définitive

Le procès en appel de Gérard Depardieu devait se dérouler du 16 au 20 novembre devant la cour d’appel de Paris. En abandonnant son recours, l’acteur met fin à cette procédure et laisse subsister le jugement prononcé en première instance.

Sa condamnation à 18 mois de prison avec sursis devient donc définitive. Cette peine ne signifie pas une incarcération immédiate, mais elle constitue une condamnation pénale que Gérard Depardieu ne conteste plus. Le jugement comprend également une peine d’inéligibilité de deux ans, son inscription au fichier judiciaire des auteurs d’infractions sexuelles et des indemnisations financières au bénéfice des victimes.

Ce désistement avait été annoncé quelques jours avant l’audience. Il a désormais été officialisé, accompagné d’une déclaration publique dans laquelle l’acteur accepte la décision de justice.

De nouvelles images d’attouchements sur le tournage de Turf

Ce revirement intervient quelques jours après la diffusion de nouvelles images montrant Gérard Depardieu toucher une figurante qui tente de repousser ses mains.

Ces images, enregistrées en novembre 2011 pendant le tournage du film Turf, réalisé par Fabien Onteniente, montrent le comédien toucher à plusieurs reprises les fesses et l’entrejambe d’une jeune femme alors âgée de 22 ans, prénommée Olivia. Celle-ci tente d’écarter ses mains, mais les gestes se répètent.

La figurante, aujourd’hui âgée de 37 ans, a témoigné publiquement des faits qu’elle affirme avoir subis. Les images ont été rendues publiques le jeudi 12 novembre, au moment où le désistement de Gérard Depardieu commençait à être annoncé.

Ces faits sont distincts des agressions sexuelles commises sur le tournage des Volets verts et n’ont pas donné lieu à une condamnation judiciaire. Aucun lien de causalité n’a été officiellement établi entre leur révélation et la décision de l’acteur d’abandonner son appel.

Gérard Depardieu toujours poursuivi dans l’affaire Charlotte Arnould

Si la condamnation concernant Les Volets verts est désormais définitive, Gérard Depardieu n’en a pas terminé avec la justice. L’acteur reste mis en cause dans une autre procédure, concernant des accusations de viols et d’agressions sexuelles formulées par la comédienne Charlotte Arnould.

Cette dernière accuse Gérard Depardieu de faits qui se seraient produits en août 2018 au domicile parisien de l’acteur. Mis en examen en décembre 2020, le comédien conteste ces accusations et soutient que leurs relations étaient consenties.

En septembre 2025, la justice avait ordonné son renvoi devant la cour criminelle départementale de Paris. Ses avocats ont contesté cette décision, demandant l’abandon des poursuites. La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris doit se prononcer le 26 novembre sur ce recours.