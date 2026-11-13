Marco Mouly et MC Pao alimentent leur rivalité sur les réseaux sociaux après une confrontation animée sur W9. Dans une nouvelle vidéo, Mouly parodie un combat de MMA et affuble son adversaire du surnom « MC Cochon », poursuivant ainsi les attaques personnelles après des échanges sur leurs fortunes respectives.

La guerre entre Marco Mouly et MC Pao est loin d’être terminée. Après leurs échanges particulièrement tendus sur le plateau de Cyril Hanouna, les deux hommes continuent de s’affronter sur les réseaux sociaux. Cette fois, Marco Mouly s’en prend de nouveau à son rival dans une vidéo mettant en scène un faux combat de MMA, à la manière des affrontements de l’UFC. L’ancien protagoniste de l’affaire de la fraude à la taxe carbone rebaptise son adversaire « MC Cochon », poursuivant les moqueries sur son physique qui avaient déjà provoqué un malaise sur W9.

Marco Mouly transforme sa rivalité avec MC Pao en faux combat de l’UFC

Marco Mouly a choisi l’univers des sports de combat pour poursuivre ses provocations contre MC Pao, de son vrai nom Paolo Rotelli. Dans cette nouvelle vidéo, leur rivalité est présentée sous la forme d’un affrontement fictif inspiré des combats de l’Ultimate Fighting Championship (UFC), la principale organisation mondiale de MMA.

L’objectif est clairement de tourner son adversaire en dérision. Marco Mouly utilise notamment le surnom « MC Cochon », une nouvelle attaque visant le physique de l’homme d’affaires italien.

Cette nouvelle publication prolonge une rivalité qui dure depuis plusieurs semaines et qui a déjà donné lieu à de nombreux échanges publics.

Une guerre commencée avec des bouteilles de vin à plusieurs dizaines de milliers d’euros

Avant les moqueries et les provocations personnelles, le différend entre Marco Mouly et MC Pao portait principalement sur l’argent et le train de vie que chacun affichait sur les réseaux sociaux.

Marco Mouly avait notamment présenté une bouteille de vin annoncée à 8 000 euros. MC Pao lui avait répondu en exhibant une addition de plus de 98 000 euros attribuée au Jimmy’z de Monte-Carlo, accompagnée de commentaires destinés à relativiser les dépenses de son rival.

L’héritier italien avait notamment déclaré que les 8 000 euros mis en avant par Marco Mouly ne représentaient même pas la TVA de sa propre soirée.

Marco Mouly avait ensuite poursuivi cette surenchère en présentant un Romanée-Conti 2020 annoncé à 36 000 euros et un Petrus 2006 affiché à 10 000 euros. Les montants avancés dans ces vidéos correspondent aux déclarations des intéressés et ne constituent pas des preuves de paiement.

Au fil des publications, cette compétition autour de la richesse supposée des deux hommes s’est transformée en une succession d’attaques personnelles.

Leur confrontation chez Cyril Hanouna avait tourné au règlement de comptes

Le mercredi 28 octobre, Cyril Hanouna avait décidé de réunir Marco Mouly et MC Pao dans Tout beau, tout n9uf, diffusé sur W9. L’objectif était de permettre aux deux hommes de s’expliquer après plusieurs semaines de provocations.

Mais la confrontation avait rapidement dégénéré en attaques verbales. MC Pao avait notamment reproché à Marco Mouly de mettre en avant son passé judiciaire et son train de vie.

« Tu es un délinquant qui se pavane sur les réseaux et qui commence à donner l’impression que le crime paie », lui avait-il lancé.

Marco Mouly avait répliqué en multipliant les remarques sur le physique de son adversaire. Il s’en était également pris à plusieurs chroniqueurs présents sur le plateau, notamment Polska et Jean-Luc Lemoine.

À propos de Polska, il avait déclaré : « Depuis qu’elle a grossi, elle est devenue belle. » Une remarque qui avait suscité des réactions immédiates, d’autant que la chroniqueuse avait récemment évoqué une fausse couche.

Jean-Luc Lemoine avait lui aussi été pris pour cible après avoir dénoncé les attaques physiques de l’invité.

Face à ces propos, Cyril Hanouna avait fini par intervenir pour rappeler Marco Mouly à l’ordre : « Je ne suis pas content. Pas d’attaque physique. On n’est pas là-dedans, Marco. »

« MC Cochon » : les attaques sur le physique reprennent après leur passage sur W9

Malgré ce recadrage télévisé, Marco Mouly poursuit ses attaques contre MC Pao. Avec le surnom « MC Cochon », il reprend précisément le registre des moqueries physiques qui avait provoqué la controverse lors de leur confrontation.

La parodie de combat de l’UFC marque une nouvelle étape dans leurs provocations publiques. Après la compétition autour des bouteilles de vin et les échanges sur leur fortune respective, Marco Mouly utilise désormais les codes des sports de combat pour mettre en scène son opposition à l’homme d’affaires italien.

MC Pao, qui avait vivement critiqué le parcours judiciaire de son adversaire lors de leur passage sur W9, s’était lui-même montré particulièrement offensif pendant leur confrontation.

Marco Mouly, condamné dans l’affaire de l’escroquerie à la taxe carbone, continue de son côté à multiplier les apparitions et les vidéos sur les réseaux sociaux.

La nouvelle vidéo consacrée à « MC Cochon » montre que leur affrontement public se poursuit, plus de deux semaines après leur face-à-face télévisé.