NOUVELLE VIDÉO CHOC - Gérard Depardieu filmé en train de toucher les parties intimes d’une figurante qui tente de le repousser

Une vidéo rendue publique montre Gérard Depardieu filmé en 2011 touchant inappropriément une figurante, Olivia, malgré ses tentatives de repoussement. Quinze ans plus tard, elle témoigne d'une agression sexuelle. Ce révélateur coïncide avec la décision de l'acteur de renoncer à son procès en appel pour d'autres accusations similaires.

Des images inédites dévoilées ce jeudi par Le Média montrent Gérard Depardieu en train de toucher à plusieurs reprises les fesses, les cuisses et l’entrejambe d’une jeune figurante qui tente de repousser ses mains. Les faits ont été filmés le 2 novembre 2011 sur le tournage de Turf, une comédie réalisée par Fabien Onteniente. Quinze ans plus tard, la jeune femme, prénommée Olivia, témoigne publiquement de ce qu’elle considère comme une agression sexuelle. La vidéo, restée jusqu’ici inconnue du public, montre des gestes répétés qui ne figuraient pas dans le scénario du film.

Des attouchements filmés pendant près d’une minute trente

La scène se déroule le 2 novembre 2011 à l’hippodrome d’Auteuil, à Paris. Gérard Depardieu participe au tournage de Turf, une comédie de Fabien Onteniente sortie en 2013, avec notamment Édouard Baer et Alain Chabat. Environ 150 figurants sont mobilisés pour les besoins d’une scène dans les tribunes de l’hippodrome.

Sur les images dévoilées par Le Média, Gérard Depardieu apparaît aux côtés d’Olivia, une étudiante de 22 ans engagée comme figurante. Alors que les caméras tournent, l’acteur pose sa main sur la cuisse de la jeune femme, puis la déplace vers son entrejambe. Celle-ci tente immédiatement de la repousser, mais le comédien recommence.

Les images montrent également Gérard Depardieu toucher les fesses de la figurante. À plusieurs reprises, Olivia cherche à retirer les mains de l’acteur, sans parvenir à faire cesser durablement ses gestes. La scène se poursuit sous les yeux des autres personnes présentes sur le plateau.

Ces attouchements ne figuraient pas dans le scénario. Les enregistrements proviennent des images réalisées pendant le tournage et sont rendus publics pour la première fois quinze ans après les faits.

« Ma culotte ne suffisait plus pour me protéger » : le témoignage de la figurante

Retrouvée 15 ans après les faits, Olivia a accepté de témoigner à visage découvert auprès de Mediapart. Aujourd’hui âgée de 37 ans, elle explique avoir été déstabilisée par le comportement de Gérard Depardieu et avoir tenté de se protéger tout en restant à sa place pendant le tournage.

« Je n’arrive pas à enlever ses mains parce qu’il les remet à chaque fois que je veux les enlever. », raconte-t-elle. La jeune femme décrit des gestes insistants et répétés, malgré ses tentatives pour repousser le comédien.

« Je cherchais juste à me débarrasser de lui. C’est vraiment de la survie, parce que sans ça je me retrouve nue. », explique également Olivia, qui précise qu’elle portait une robe et ne disposait que de ses sous-vêtements pour se protéger.

« Ma culotte ne suffisait plus pour me protéger, ça c’est certain. », ajoute-t-elle. Selon son témoignage, Gérard Depardieu ne se serait pas limité aux gestes visibles sur les images. Elle affirme que l’acteur aurait également glissé sa main dans son décolleté et touché sa poitrine à plusieurs reprises.

À l’époque, Olivia explique avoir considéré Gérard Depardieu comme un homme grossier, sans mesurer immédiatement la portée des faits. Quinze ans plus tard, elle estime avoir été victime d’une agression sexuelle.

La directrice de casting affirme avoir dû protéger les figurantes

Fany Touya-Calmon, directrice de casting sur Turf, confirme avoir été confrontée au comportement de Gérard Depardieu pendant le tournage. Dans son témoignage recueilli par Mediapart, elle explique avoir tenté d’empêcher l’acteur de toucher les jeunes femmes présentes à ses côtés.

Elle raconte avoir dû « replacer les figurantes » et calculer la longueur des bras du comédien afin de les maintenir suffisamment éloignées pour qu’il ne puisse plus les atteindre.

La directrice de casting affirme également s’être accroupie près de Gérard Depardieu pendant les prises suivantes afin de surveiller son comportement et d’éviter de nouveaux attouchements. Deux membres de son équipe ont corroboré son témoignage.

Fany Touya-Calmon assure avoir alerté le directeur de production ainsi que Fabien Onteniente. Selon elle, la production aurait minimisé les faits, tandis que le réalisateur aurait finalement décidé de réprimander Gérard Depardieu à la fin de la journée.

Fabien Onteniente avait déjà reconnu avoir réprimandé l’acteur

Fabien Onteniente avait déjà évoqué cet incident en 2023. Le réalisateur avait expliqué avoir été informé du comportement de Gérard Depardieu envers une figurante et avoir décidé de lui demander des explications.

Selon ses déclarations, la jeune femme était venue le voir en pleurs. Le cinéaste avait alors reproché à l’acteur son comportement, en lui demandant de ne pas recommencer.

« Tu ne recommences pas ça. C’est fini. », lui aurait-il notamment lancé.

Le réalisateur avait également souligné que les caméras pouvaient enregistrer les gestes de Gérard Depardieu et que les images risquaient de révéler son comportement. Selon Fabien Onteniente, le comédien aurait alors adopté une attitude penaude.

Les images rendues publiques ce jeudi permettent désormais de voir directement les gestes dénoncés sur le plateau. Gérard Depardieu, sollicité par l’intermédiaire de ses avocats, n’a pas répondu aux nouvelles demandes de réaction. Il avait auparavant contesté les accusations susceptibles de relever du droit pénal.

Des révélations le jour où Depardieu renonce à son procès en appel

La diffusion de cette vidéo coïncide avec une décision judiciaire importante pour Gérard Depardieu. Ce jeudi, le parquet général a confirmé que le comédien avait engagé une démarche pour renoncer à son procès en appel dans une autre affaire d’agressions sexuelles.

L’acteur avait été condamné le 13 mai 2025 à 18 mois de prison avec sursis pour avoir agressé sexuellement deux femmes pendant le tournage du film Les Volets verts, réalisé par Jean Becker, en 2021.

Gérard Depardieu avait initialement contesté cette condamnation. Son procès en appel devait se dérouler du 16 au 20 novembre devant la justice parisienne. Son désistement doit désormais rendre définitive la décision prononcée en première instance, sous réserve de son enregistrement effectif.

Les faits dénoncés par Olivia sur le tournage de Turf constituent toutefois une affaire distincte. Aucune condamnation judiciaire n’a été prononcée concernant ces attouchements filmés en 2011.

Une autre procédure pour viols présumés sur Charlotte Arnould

Gérard Depardieu reste également mis en cause dans une procédure judiciaire concernant des accusations de viols et d’agressions sexuelles formulées par la comédienne Charlotte Arnould.

Les faits présumés remontent à août 2018, au domicile parisien de l’acteur. En septembre 2025, une juge d’instruction avait ordonné son renvoi devant la cour criminelle départementale de Paris pour des faits de viols. Les avocats du comédien ont contesté cette décision.

La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris doit examiner ce recours au mois de novembre. Gérard Depardieu conteste les accusations de Charlotte Arnould et affirme que leurs relations sexuelles étaient consenties.

Depuis 2018, 22 femmes ont publiquement accusé Gérard Depardieu de comportements ou de violences à caractère sexuel. L’acteur a toujours contesté les accusations pénales portées contre lui.

Les images du tournage de Turf, enregistrées le 2 novembre 2011 et rendues publiques ce jeudi, montrent les gestes répétés du comédien et les tentatives d’Olivia pour les repousser. Elles ont été conservées pendant quinze ans avant leur diffusion.