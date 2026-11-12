FIFA : Gianni Infantino visé par une plainte aux États-Unis, son employée de maison aurait été payée par la fédération

Gianni Infantino fait face à une plainte aux États-Unis concernant le statut d'une femme de ménage employée à son domicile à Miami, présumément payée par la FIFA. Les accusations soulèvent des questions sur des irrégularités fiscales et migratoires, tandis que la FIFA dément toute impropriété et dénonce une campagne de dénigrement contre son président.

Nouvelle affaire embarrassante pour Gianni Infantino. Une plainte a été déposée auprès de l’administration fiscale américaine, l’Internal Revenue Service, afin de demander l’ouverture d’une enquête sur les conditions d’emploi et de rémunération d’une femme de ménage travaillant au domicile du président de la FIFA, à Miami. Selon les accusations, cette employée aurait été rémunérée par une structure affiliée à la Fédération internationale de football alors qu’elle accomplissait des tâches exclusivement privées pour Gianni Infantino et son épouse, Leena.

La plainte, déposée par l’avocat américain Abed Ayoub, soulève également des interrogations concernant les déclarations fiscales, les documents de paie et le statut migratoire de cette salariée. Si les faits étaient établis, la FIFA pourrait perdre son statut d’exonération fiscale aux États-Unis.

Une employée de maison rémunérée par une structure de la FIFA ?

Au centre de cette affaire figure Yajarlin del Socorro Fernandez, une ressortissante nicaraguayenne de 33 ans qui aurait travaillé au domicile du couple Infantino, dans un immeuble résidentiel de luxe à Miami. Selon plusieurs documents internes rendus publics, cette femme était officiellement salariée de FIFA (Americas), Inc., une entité américaine de la Fédération internationale de football.

Une lettre interne datée du 7 janvier 2026 confirme son emploi à temps plein entre le 1er août 2024 et le 31 octobre 2025. Le document atteste donc l’existence d’une relation contractuelle avec la structure américaine de la FIFA, sans établir à lui seul la nature exacte des tâches accomplies.

La plainte affirme cependant que l’intéressée effectuait « des tâches ménagères exclusivement » pour Gianni Infantino et son épouse, tout en bénéficiant d’une rémunération ou d’avantages accordés par une entité liée à la FIFA.

Les plaignants demandent notamment de déterminer si les ressources financières de l’organisation ont été utilisées pour couvrir des dépenses personnelles de son président, et si ces paiements ont été correctement déclarés.

Le fisc américain saisi, la FIFA risque son exonération fiscale

Le signalement adressé à l’IRS repose sur une question précise : une organisation bénéficiant d’une exonération fiscale peut-elle utiliser ses ressources pour financer des prestations domestiques au profit personnel de son dirigeant ?

Aux États-Unis, la FIFA bénéficie d’un statut fiscal relevant de la section 501(c)(4) du Code fédéral des impôts. Ce régime concerne notamment certaines organisations poursuivant des objectifs d’intérêt collectif, éducatifs ou sociaux.

La plainte soutient que des responsables de la FIFA auraient abusé de ce statut en permettant le financement de prestations privées. Elle réclame un examen des contrats, des rémunérations, des déclarations fiscales et des documents d’immigration afin de déterminer qui employait réellement la salariée et qui supportait financièrement ses prestations.

Si l’administration américaine ouvrait une enquête et concluait à des irrégularités suffisamment graves, le maintien de cette exonération fiscale pourrait être remis en cause. À ce stade, aucune décision de l’IRS constatant une infraction n’a été annoncée.

Un permis de travail obtenu après l’intervention présumée d’un proche de Donald Trump

L’affaire comporte également un volet migratoire. Yajarlin del Socorro Fernandez aurait perdu son autorisation de travail en juin 2025, à la suite de la suppression par l’administration Trump d’un dispositif humanitaire permettant notamment à certains ressortissants nicaraguayens de résider et de travailler temporairement aux États-Unis.

Or, les documents rendus publics indiquent qu’elle serait restée salariée de FIFA (Americas) jusqu’au 31 octobre 2025, plusieurs mois après cette révocation.

Gianni Infantino et son entourage auraient alors sollicité Carlos Cordeiro, ancien président de la Fédération américaine de football et conseiller auprès du groupe de travail de la Maison-Blanche chargé de la Coupe du monde, pour faciliter l’obtention d’une nouvelle autorisation.

Selon les accusations, Carlos Cordeiro aurait utilisé ses contacts au sein de l’administration américaine afin d’intervenir dans le dossier de l’employée. Une adresse différente de celle où elle résidait et travaillait réellement aurait également été utilisée dans certaines démarches administratives.

En janvier 2026, Yajarlin del Socorro Fernandez a finalement obtenu une nouvelle autorisation de travail de catégorie C11. Les circonstances de cette délivrance suscitent des interrogations, mais aucun traitement de faveur illégal n’a été officiellement établi.

Ces accusations touchent un dirigeant dont les relations étroites avec Donald Trump ont régulièrement été mises en avant, notamment pendant les préparatifs du Mondial 2026.

La FIFA dément catégoriquement et dénonce une campagne contre son président

Face aux accusations, la FIFA conteste toute prise en charge irrégulière des dépenses domestiques de Gianni Infantino. Un porte-parole assure que « le président de la FIFA paie personnellement tout son personnel de maison » et considère que les affaires privées du dirigeant ne doivent pas être exposées publiquement.

L’instance affirme également respecter les obligations américaines applicables à l’emploi et à l’immigration. Elle rejette les accusations de manquements concernant les autorisations de travail de ses salariés.

Dans une réponse plus générale, la FIFA dénonce une campagne persistante destinée à affaiblir son président. Elle affirme accepter les contrôles légitimes, mais refuse que des accusations qu’elle considère comme fausses soient présentées comme des faits établis.

La fédération assure qu’elle continuera à contester les informations qu’elle juge inexactes ou trompeuses.

Près de 4 millions de dollars d’impôts américains déjà pris en charge par la FIFA

Cette nouvelle plainte apparaît alors que les avantages financiers et fiscaux accordés à Gianni Infantino font déjà l’objet de controverses.

Des documents internes ont notamment révélé que la FIFA avait pris en charge près de 4 millions de dollars d’impôts américains dus par son président pour les années 2024, 2025 et 2026. Ce mécanisme reposait sur un dispositif d’égalisation fiscale initialement conçu pour les salariés travaillant temporairement à l’étranger.

Des responsables administratifs de la fédération avaient exprimé des réserves concernant son application au président, qui possède un statut de dirigeant élu. La FIFA assure néanmoins que les règles internes et les obligations légales ont été respectées.

Parallèlement, Gianni Infantino doit faire face aux conséquences du projet FIFA Forward Enterprise, qui prévoyait l’ouverture d’une partie des activités commerciales liées aux compétitions internationales à des investisseurs privés.

Cette initiative avait provoqué une opposition particulièrement ferme de l’UEFA et de plusieurs fédérations européennes, avant son abandon. En France, Philippe Diallo, président de la FFF, avait également annoncé la rupture de confiance avec Gianni Infantino.

Le Congrès américain commence à examiner les affaires entourant Infantino

Aux États-Unis, les controverses concernant la gouvernance de la FIFA attirent désormais l’attention de responsables politiques démocrates.

Un porte-parole du représentant Jamie Raskin, figure démocrate de la commission judiciaire de la Chambre des représentants, a indiqué que les développements concernant la FIFA et son président étaient examinés attentivement. Il a toutefois précisé que la commission n’avait pas demandé de documents spécifiques concernant l’employée de maison.

Pour l’heure, la plainte déposée auprès de l’IRS ne signifie pas qu’une enquête fiscale a été officiellement ouverte. Si l’administration décide de donner suite au signalement, les investigations pourraient durer plusieurs mois, et leurs conclusions ne seraient pas nécessairement rendues publiques.

Cette affaire arrive alors que Gianni Infantino prépare sa réélection à la présidence de la FIFA, lors du scrutin prévu le 18 mars 2027 à Rabat, au Maroc. Sa candidature doit désormais composer avec une contestation croissante et la recherche de concurrents susceptibles de lui disputer la présidence.