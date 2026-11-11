Trois hommes sont accusés par les États-Unis d'avoir planifié des attentats en Europe pour des réseaux liés à l'Iran, notamment une attaque contre la base aérienne britannique de RAF Fairford. Les investigations révèlent des communications entre les suspects et des contacts britanniques, alors que Téhéran dément toute implication dans ces accusations.

La justice américaine a annoncé mardi 10 novembre des poursuites contre trois hommes soupçonnés d’avoir organisé une série d’attaques en Europe pour le compte de réseaux liés à l’Iran. Parmi les projets évoqués figure une opération visant la base aérienne britannique de RAF Fairford, utilisée par l’armée américaine. Les enquêteurs affirment que les suspects auraient coordonné plusieurs actes violents depuis l’Iran et même depuis une prison de New York. Téhéran rejette catégoriquement toute implication dans cette affaire.

Le ministère américain de la Justice a rendu publique mardi une inculpation visant trois hommes accusés d’avoir participé à l’organisation d’attaques en Europe. Les suspects sont Mohsen Mohajeri, ressortissant iranien, Mohammad Ali al-Hassani, de nationalité irakienne, et Mohammad Baqer Saad Dawood al-Saadi, possédant les nationalités iranienne et irakienne. Selon les autorités américaines, les trois hommes auraient agi en soutien aux Gardiens de la révolution islamique et à Kataïb Hezbollah, une milice irakienne soutenue par Téhéran. L’un des accusés aurait notamment communiqué avec des contacts britanniques depuis une prison de New York, où il attend son procès dans une autre affaire. Les deux autres auraient participé à la coordination des opérations depuis l’Iran.

Les enquêteurs américains attribuent à ce réseau une série de projets d’attentats revendiqués sous le nom de Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiya, présenté comme un nouveau groupe islamiste. D’après le ministère de la Justice, cette organisation aurait revendiqué dix-huit attaques en Europe au printemps 2026, dont sept au Royaume-Uni. Les faits évoqués comprennent des incendies criminels, l’utilisation d’explosifs et une attaque au couteau survenue en avril dans le quartier londonien de Golders Green. Deux hommes juifs avaient alors été grièvement blessés. Un suspect doit être jugé l’année prochaine dans cette affaire. Les autorités américaines estiment que ces opérations s’inscrivaient dans une campagne coordonnée, mais les responsabilités pénales des personnes poursuivies restent à établir devant la justice.

Une base militaire américaine au Royaume-Uni dans le viseur

L’un des éléments les plus importants du dossier concerne la base aérienne de RAF Fairford, située dans le Gloucestershire, au sud-ouest de l’Angleterre. Le 27 septembre dernier, un important dispositif policier avait été déployé après la découverte de trois camionnettes suspectes à proximité de cette installation militaire. Un agriculteur avait donné l’alerte dans la nuit, après avoir aperçu les véhicules près de la base. Les policiers n’avaient découvert aucun explosif à bord, mais avaient saisi une quantité importante d’essence. Sept hommes ont été arrêtés au Royaume-Uni dans le cadre des investigations. Deux ressortissants britanniques ont également comparu devant la justice en octobre en lien avec ce projet présumé.

Selon l’acte d’accusation américain, Mohammad Ali al-Hassani aurait commencé à préparer cette opération dès le mois d’août. Il aurait notamment rémunéré plusieurs personnes pour surveiller les abords de RAF Fairford et organiser la logistique nécessaire à une attaque. Les enquêteurs évoquent l’acquisition de camionnettes, de barils de carburant et la recherche de substances chimiques susceptibles de servir à la fabrication d’engins incendiaires ou explosifs. Des objets métalliques pouvant être utilisés comme projectiles auraient également été recherchés. Les véhicules auraient été maquillés pour ressembler à ceux d’entreprises spécialisées dans la livraison de carburant et l’entretien de piscines. Le 26 septembre, les conducteurs auraient reçu l’ordre de se rapprocher de la base, mais au moins deux camionnettes auraient été bloquées par un dispositif de sécurité.

Washington accuse Téhéran, l’Iran dément toute implication

Pour les autorités américaines, cette affaire témoigne de la menace que représenteraient les réseaux liés aux Gardiens de la révolution islamique en Europe. Le directeur du FBI, Kash Patel, a affirmé que les trois accusés étaient impliqués dans près de vingt projets d’attaques. Il a également indiqué que l’un des suspects aurait transmis des messages codés depuis sa détention afin de faciliter de nouvelles opérations violentes. L’ambassade d’Iran à Londres a rejeté ces accusations, dénonçant des spéculations qu’elle juge infondées et malveillantes. À ce stade, les éléments présentés par Washington constituent des accusations judiciaires et non des faits définitivement établis par une décision de justice.

L’affaire intervient dans un contexte de fortes tensions militaires entre l’Iran et les États-Unis. RAF Fairford est utilisée depuis plusieurs décennies par l’armée de l’air américaine, notamment pour accueillir des bombardiers stratégiques B-1 et B-52. Ces appareils ont récemment participé à des opérations au Moyen-Orient. Après l’incident de septembre, Washington a retiré ses bombardiers de la base britannique. Donald Trump avait alors évoqué des menaces pesant sur les installations militaires américaines. En juillet, l’Iran avait averti que toute base utilisée pour mener des attaques contre son territoire pourrait être considérée comme une cible légitime. Les investigations se poursuivent désormais des deux côtés de l’Atlantique pour déterminer le rôle exact des suspects et établir les éventuelles responsabilités dans les projets d’attentats évoqués par les autorités américaines.