Huit migrants sont morts dans un naufrage au large de la Crète, survenu sous des conditions maritimes dangereuses. Vingt-huit survivants ont été secourus par un navire voisin. Les autorités grecques enquêtent pour déterminer les circonstances précises de l'accident et le nombre de personnes à bord, alors que la pression migratoire sur cette route ne cesse d'augmenter.

Huit migrants ont perdu la vie dans le naufrage d’une embarcation au large de la Crète, ont annoncé les garde-côtes grecs ce lundi 9 novembre 2026. Le drame s’est produit pendant le week-end, alors que les conditions météorologiques rendaient la navigation particulièrement dangereuse. Cette nouvelle tragédie rappelle les risques auxquels sont confrontées les personnes qui tentent de rejoindre l’Europe par la Méditerranée.

Les secours grecs ont été alertés samedi soir après l’émission d’un signal de détresse provenant d’une embarcation transportant des migrants au large de la Crète. Une opération de sauvetage a rapidement été déclenchée, malgré des vents violents et une mer agitée qui compliquaient les recherches. Un navire se trouvant à proximité est parvenu à recueillir 28 survivants ainsi que le corps d’une première victime. Selon les informations communiquées par les autorités, les personnes secourues étaient de nationalité soudanaise. Les garde-côtes ont poursuivi leurs investigations afin de retrouver d’autres passagers et de déterminer les circonstances exactes du naufrage.

Le bilan annoncé lundi fait état de huit morts. Les autorités grecques cherchent notamment à reconstituer le déroulement de la traversée et à établir le nombre exact de personnes qui se trouvaient à bord au moment de l’accident. Les opérations de recherche dans cette partie de la Méditerranée sont particulièrement complexes en raison des distances séparant les côtes crétoises des principaux points de départ situés en Afrique du Nord. Les embarcations utilisées pour ces traversées sont souvent surchargées et insuffisamment équipées pour affronter les changements météorologiques. Les passagers peuvent ainsi se retrouver en difficulté loin des côtes, sans moyens de communication fiables ni équipements de sécurité adaptés.

La Crète, une nouvelle route migratoire sous pression

Située au sud de la Grèce, la Crète occupe une position stratégique sur les routes migratoires reliant l’Afrique du Nord à l’Union européenne. Ces dernières années, les traversées en provenance notamment de Libye se sont multipliées vers cette île grecque. Les migrants empruntent parfois des itinéraires particulièrement longs, dans l’espoir d’atteindre le territoire européen. Cette évolution impose aux autorités grecques de renforcer leurs capacités de surveillance maritime et d’accueil, alors que les services de secours doivent intervenir sur une zone étendue. L’agence européenne Frontex participe également à certaines opérations de détection et de sauvetage dans les eaux de la région.

Ce naufrage intervient alors que plusieurs opérations de secours ont été signalées ces derniers jours au sud de la Crète. Les garde-côtes grecs ont notamment annoncé lundi la découverte de douze autres migrants morts à bord d’une embarcation, lors d’une intervention distincte au cours de laquelle dix-huit personnes ont été secourues. Deux autres opérations ont permis de prendre en charge plusieurs dizaines de migrants. Ces événements illustrent l’intensité des traversées dans cette partie de la Méditerranée et les difficultés rencontrées par les autorités pour prévenir les accidents. Pour la Grèce comme pour ses partenaires européens, la question demeure celle de la surveillance des frontières, de la lutte contre les réseaux de passeurs et de la protection des vies humaines en mer.