Andy Burnham, Premier ministre britannique, s'engage à ce qu'aucun ancien combattant ne dorme dans la rue à Noël. Il prévoit d'alerter les collectivités locales pour leur demander de mettre en place des solutions d'hébergement, afin de lutter contre la hausse du sans-abrisme, particulièrement parmi les vétérans.

Le Premier ministre britannique Andy Burnham a annoncé son intention de mettre fin, avant Noël, aux situations dans lesquelles d’anciens militaires des forces armées britanniques sont contraints de dormir dans la rue. À l’occasion des commémorations du Remembrance Sunday, organisées ce dimanche 8 novembre, le chef du gouvernement a affirmé que les personnes ayant servi leur pays devaient pouvoir bénéficier d’un hébergement digne. Il prévoit d’écrire personnellement aux collectivités locales anglaises le 11 novembre, jour de l’Armistice, afin de leur demander de préparer des solutions d’accueil pour les vétérans sans domicile. Cette initiative intervient alors que le Royaume-Uni connaît une augmentation préoccupante du nombre de personnes vivant dans la rue, malgré les différents programmes publics destinés à lutter contre le sans-abrisme.

Pour financer cette mobilisation, les collectivités pourront utiliser une partie des 874 millions de livres supplémentaires déjà annoncés pour lutter contre le sans-abrisme. Le gouvernement prévoit également de débloquer 8,7 millions de livres au profit de huit organisations spécialisées dans l’accompagnement des anciens militaires. Parmi les bénéficiaires figurent Veteran Housing Scotland, Launchpad et SSAFA, une association historique d’aide aux membres des forces armées et à leurs familles. Ces financements doivent notamment permettre d’accompagner les vétérans confrontés à des difficultés de santé, à des addictions ou à des situations personnelles complexes. « Les personnes qui ont accepté de risquer leur vie pour nous tous ne devraient jamais se retrouver sans toit », a déclaré Andy Burnham, estimant que la reconnaissance nationale devait se traduire par des mesures concrètes.

Une crise du sans-abrisme qui touche également les anciens militaires

Cette annonce s’inscrit dans un programme gouvernemental plus large visant à proposer une place d’hébergement aux personnes dormant dans la rue pendant l’hiver. Selon les dernières statistiques officielles, 4 793 personnes ont été recensées sans abri lors d’une seule nuit à l’automne 2025 en Angleterre, un niveau record. Le nombre de personnes vivant dans la rue augmente depuis 2021, ce qui souligne les difficultés persistantes des politiques de logement et d’accompagnement social. Le gouvernement britannique affirme avoir engagé un financement global de 4,4 milliards de livres pour lutter contre ce phénomène. Les autorités souhaitent renforcer la coopération entre les conseils locaux, les associations caritatives et les organismes spécialisés afin de mieux identifier les personnes concernées et de leur proposer un suivi adapté à leur situation.

L’opposition reconnaît l’importance de cette mobilisation, tout en exprimant des réserves sur sa capacité à résoudre durablement le problème. James MacCleary, porte-parole des Libéraux-démocrates pour les questions de défense, a salué une première étape, mais estime qu’un financement ponctuel ne suffira pas à répondre à une crise installée depuis plusieurs années. Il réclame des moyens pérennes pour les collectivités et des dispositifs permettant d’éviter que d’anciens militaires se retrouvent sans logement après leur départ de l’armée. Les conservateurs rappellent de leur côté qu’Andy Burnham avait déjà été critiqué pour les résultats de sa politique contre le sans-abrisme lorsqu’il dirigeait le Grand Manchester. Le Premier ministre défend désormais une mobilisation nationale, considérant qu’une action coordonnée sur l’ensemble du territoire est indispensable. À quelques semaines de Noël, l’enjeu sera de transformer cette promesse politique en solutions d’hébergement effectives pour les vétérans les plus vulnérables.