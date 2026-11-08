Le roi Charles III envisage une visite d'État en Chine, une première pour la monarchie britannique depuis 40 ans. Bien que sa relation avec Pékin ait été compliquée, cette démarche souligne un potentiel rapprochement diplomatique, dans un contexte de tensions persistantes. Toutefois, aucune invitation officielle n'a encore été émise.

Le roi Charles III pourrait effectuer une visite d’État en Chine, une perspective diplomatique inédite depuis quarante ans pour la monarchie britannique. Selon un haut responsable du palais de Buckingham, le souverain serait disposé à examiner attentivement une éventuelle demande du gouvernement britannique. Cette déclaration, rendue publique ce week-end, marque une évolution dans l’attitude du monarque à l’égard de Pékin. Longtemps critique envers les autorités chinoises, notamment sur la question tibétaine et les droits de l’homme, Charles III semble désormais privilégier les obligations diplomatiques liées à sa fonction. Aucune invitation officielle ni aucun déplacement n’ont cependant été annoncés à ce stade.

Une telle visite constituerait un événement historique. En octobre 1986, la reine Elizabeth II était devenue la première souveraine britannique en exercice à se rendre en Chine, accompagnée du prince Philip. Ce voyage, organisé deux ans après la signature de la déclaration sino-britannique sur l’avenir de Hong Kong, avait symbolisé une période de rapprochement entre Londres et Pékin. Quarante ans plus tard, Charles III pourrait devenir le deuxième monarque britannique à effectuer une visite d’État dans le pays. Un responsable royal a néanmoins souligné la complexité d’une telle initiative, compte tenu des nombreux différends politiques et diplomatiques entre les deux puissances.

Une évolution diplomatique malgré les tensions entre Londres et Pékin

Les relations personnelles de Charles III avec la Chine ont longtemps été délicates. Lorsqu’il était prince de Galles, il avait entretenu des liens étroits avec le dalaï-lama, chef spirituel tibétain en exil, suscitant la méfiance des autorités chinoises. En 1997, il avait représenté la monarchie britannique lors de la rétrocession de Hong Kong à la Chine, un événement historique au cours duquel il avait côtoyé le président Jiang Zemin. Des écrits privés rendus publics plusieurs années plus tard avaient révélé ses critiques particulièrement sévères à l’égard des dirigeants communistes chinois. En 2015, lors de la visite d’État du président Xi Jinping au Royaume-Uni, Charles avait reçu le dirigeant chinois à Clarence House, mais n’avait pas participé au banquet officiel organisé à Buckingham Palace.

Cette possible ouverture intervient alors que le gouvernement britannique cherche à rétablir un dialogue plus constructif avec Pékin. Les tensions restent nombreuses, notamment concernant les libertés à Hong Kong, la situation des Ouïghours, les accusations d’espionnage et les questions de sécurité nationale. Londres souhaite néanmoins préserver ses intérêts commerciaux et maintenir une coopération sur certains dossiers internationaux, particulièrement le climat et la stabilité économique. Le Premier ministre Andy Burnham poursuit ainsi une politique de rapprochement prudent engagée par son prédécesseur Keir Starmer. Une visite de Charles III pourrait devenir un instrument important de cette stratégie, en donnant une dimension symbolique au dialogue entre les deux pays. La décision dépendrait toutefois d’une initiative gouvernementale et d’une préparation diplomatique approfondie, le souverain étant tenu à la neutralité politique dans l’exercice de ses fonctions.