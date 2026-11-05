Royaume-Uni : un troisième suspect devant la justice après qu'un policier a été blessé par balle à Nottingham

Le 5 novembre, Lea Anderson, 31 ans, est devenu le troisième suspect à comparaître devant la justice après la fusillade ayant blessé un policier à Nottingham le 18 octobre. Il est accusé de possession d'armes à feu dans des circonstances mettant en danger des vies. Deux autres suspects figurent également dans cette affaire en cours d'investigation.

Un homme de 31 ans a comparu jeudi 5 novembre devant la justice britannique dans le cadre d’une enquête sur une fusillade survenue à Nottingham, dans le centre de l’Angleterre. Le 18 octobre, un policier avait été blessé par balle au pied alors qu’il s’approchait de deux suspects à un arrêt de bus. Trois personnes sont désormais poursuivies dans cette affaire.

L’enquête sur les tirs ayant blessé un policier à Nottingham connaît une nouvelle avancée judiciaire. Lea Anderson, 31 ans, domicilié Commercial Road dans cette ville des Midlands de l’Est, a comparu jeudi devant le tribunal de première instance de Nottingham. Il est le troisième suspect à être poursuivi dans cette affaire, survenue le 18 octobre dernier dans le centre-ville. Les faits s’étaient produits peu avant 4 h 50 du matin, lorsqu’un agent de police s’était approché de deux individus à un arrêt de bus situé Angel Row, une rue fréquentée du centre de Nottingham.

Le policier, identifié comme étant PC Lee Lane, avait alors été atteint par un tir au pied. Les circonstances exactes de la fusillade restent au cœur des investigations menées par la police du Nottinghamshire. L’agent a été pris en charge médicalement après les faits. Selon les dernières informations communiquées par les autorités, il se trouve toujours à l’hôpital, où il poursuit son traitement. Aucun détail supplémentaire n’a été donné sur la gravité de sa blessure ou sur la durée prévisible de son hospitalisation.

Un troisième suspect placé en détention provisoire

Lea Anderson a été officiellement mis en accusation mercredi 4 novembre pour plusieurs infractions liées aux armes à feu. Il est notamment poursuivi pour possession d’une arme à feu dans des circonstances mettant des vies en danger, possession d’une arme avec l’intention de susciter la crainte de violences et détention d’une arme prohibée. Ces qualifications traduisent la gravité des faits examinés par la justice britannique, même si la responsabilité précise du suspect dans la fusillade devra être déterminée au cours de la procédure.

À l’issue de sa comparution devant le tribunal de Nottingham, le trentenaire a été maintenu en détention. Il doit désormais comparaître devant la Crown Court de Nottingham le 20 novembre prochain. Cette juridiction est compétente pour juger les affaires pénales les plus graves en Angleterre et au pays de Galles. Les prochaines audiences permettront notamment de préciser les accusations et d’organiser la suite de la procédure judiciaire. À ce stade, Lea Anderson bénéficie de la présomption d’innocence.

Deux autres personnes également poursuivies

Deux autres suspects ont déjà été mis en cause dans cette affaire. Aisha Zaman, 27 ans, domiciliée Collison Street, dans le quartier de Hyson Green à Nottingham, est poursuivie pour possession d’une arme à feu prohibée et possession d’une arme destinée à commettre une infraction grave. Les enquêteurs cherchent notamment à établir les circonstances dans lesquelles l’arme a été détenue et son éventuel lien avec les tirs ayant blessé le policier.

Le troisième suspect, Jahmal Ruddock-Senior, 35 ans, résidant Gaul Street dans le quartier de Bulwell, avait comparu devant les magistrats le 26 octobre. Il est poursuivi pour avoir aidé une personne impliquée dans une infraction à échapper à la justice. Les trois personnes doivent comparaître devant la Crown Court de Nottingham le 20 novembre. Les accusations portées contre elles sont distinctes et ne permettent pas, à ce stade, de déterminer leur rôle exact dans le déroulement de la fusillade.

Une enquête toujours en cours à Nottingham

L’incident du 18 octobre a entraîné une importante mobilisation policière dans le centre de Nottingham. Des spécialistes de la police scientifique sont intervenus à Angel Row afin de procéder aux constatations nécessaires et de recueillir les éléments susceptibles d’éclairer les circonstances des tirs. Les investigations doivent notamment permettre de reconstituer les événements ayant précédé la blessure du policier et d’établir les responsabilités individuelles des personnes poursuivies.

Cette affaire rappelle les risques auxquels peuvent être confrontés les policiers britanniques lors de leurs interventions, même dans un pays où le port d’armes à feu par les agents en patrouille ordinaire reste limité. La police du Nottinghamshire poursuit son enquête tandis que PC Lee Lane demeure hospitalisé. Les prochaines audiences, prévues le 20 novembre, constitueront une étape importante dans l’examen judiciaire des faits. Les trois suspects restent présumés innocents tant que leur culpabilité n’a pas été établie par la justice.