Cinq adolescents ont été poignardés lors d'une soirée d'Halloween à Chandler's Ford, dans le Hampshire, après que des intrus sont entrés dans la fête. Les victimes, trois garçons de 16 ans et deux de 17 ans, ont été hospitalisées. Une enquête est en cours pour identifier les auteurs de cette agression.

Une soirée d’Halloween a viré au drame dans le sud de l’Angleterre. Cinq adolescents ont été grièvement blessés à l’arme blanche samedi 31 octobre 2026, lors d’une fête organisée dans une habitation de Chandler’s Ford, près d’Eastleigh, dans le Hampshire. Selon la police britannique, un groupe d’individus encore non identifiés aurait réussi à pénétrer dans la maison avant de s’en prendre aux participants. Les cinq victimes, trois garçons âgés de 16 ans et deux autres de 17 ans, ont été transportées à l’hôpital. Une importante enquête a été ouverte pour retrouver les auteurs de cette attaque, qui a profondément inquiété les habitants du quartier.

Les faits se sont produits peu après 22 h 30, heure locale, dans une propriété située sur Park Road, une rue résidentielle de Chandler’s Ford. Alertés pour plusieurs agressions à l’arme blanche, les policiers du Hampshire se sont rapidement rendus sur place, accompagnés de plusieurs équipes de secours. Selon les premiers éléments de l’enquête, les agresseurs ne faisaient pas partie des invités et auraient pénétré dans l’habitation alors que la fête était en cours. Les circonstances exactes de leur arrivée et les raisons de l’attaque restent inconnues. Un témoin interrogé par la BBC a indiqué avoir vu plusieurs ambulances ainsi qu’un hélicoptère médicalisé intervenir dans le secteur. Un autre riverain affirme avoir aperçu une personne sortir précipitamment de la maison en criant qu’elle avait été poignardée et que deux individus la poursuivaient. Ces témoignages devront être confrontés aux éléments recueillis par les enquêteurs.

Un important dispositif policier déployé dans le quartier

Dimanche 1er novembre, un périmètre de sécurité était toujours en place autour de la maison où s’est déroulée l’agression. Plusieurs véhicules de police stationnaient dans Park Road, tandis que les enquêteurs poursuivaient leurs constatations et recherchaient d’éventuels indices. Les forces de l’ordre ont lancé un appel à témoins, invitant toute personne disposant d’informations, d’images de vidéosurveillance ou d’enregistrements réalisés dans le secteur à prendre contact avec les enquêteurs. Elizabeth Pirie, inspectrice principale chargée de l’enquête, a reconnu l’inquiétude suscitée par ces violences parmi les habitants. Elle a également remercié la population pour sa patience pendant les opérations de police. À ce stade, aucune interpellation n’a été annoncée et les autorités n’ont pas précisé si les victimes connaissaient leurs agresseurs.

L’affaire a également provoqué une réaction politique locale. Liz Jarvis, députée de la circonscription d’Eastleigh, a exprimé dimanche sur le réseau social X son soutien aux adolescents blessés, à leurs familles et à toutes les personnes touchées par l’attaque. Elle a également salué la rapidité d’intervention des policiers et des services de secours. Cette agression relance les inquiétudes autour des violences à l’arme blanche impliquant des jeunes au Royaume-Uni, un sujet régulièrement débattu dans le pays. Toutefois, les enquêteurs n’ont pour l’instant établi aucun lien entre cette attaque et un phénomène criminel particulier. Leur priorité reste l’identification des personnes entrées dans la maison et la reconstitution du déroulement des faits. Les autorités n’ont pas communiqué de nouvelles précisions sur l’évolution de l’état de santé des cinq adolescents hospitalisés.