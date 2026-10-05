Royaume-Uni : douze interpellations après une manifestation contre l’arrivée de migrants secourus en mer

À Gosport, douze interpellations ont eu lieu après une manifestation contre l'arrivée de migrants secourus en mer. Bien que l'ambiance soit restée relativement calme, des échauffourées ont éclaté, entraînant des arrestations pour violences et troubles à l'ordre public. Les autorités examinent des images pour d’éventuelles nouvelles interpellations.

Douze personnes ont été interpellées après des incidents survenus dimanche soir à Gosport, sur la côte sud de l’Angleterre, lors d’une manifestation contre l’arrivée de migrants. Selon le ministère britannique de l’Intérieur, 149 personnes avaient été secourues au milieu de la Manche par la Royal National Lifeboat Institution, avec l’intervention d’un navire français, avant d’être débarquées dans cette ville du Hampshire. Elles ont ensuite été transportées en autocar vers un centre chargé de leur prise en charge administrative dans le Kent.

Environ 150 manifestants s’étaient rassemblés près de la marina. Si l’ambiance est restée globalement calme, des échauffourées ont éclaté et des engins pyrotechniques ont été utilisés. Certains participants ont également bloqué la progression de véhicules de police. Onze hommes et une femme ont été arrêtés, notamment pour des soupçons de violences contre des policiers, de dégradations et de troubles à l’ordre public à caractère raciste. Tous étaient encore en garde à vue au moment du bilan communiqué par les autorités. Plusieurs agents ont reçu des soins sur place, sans qu’aucune blessure grave soit signalée.

La police examine les images et envisage d’autres arrestations

La police du Hampshire avait déployé des agents pour accompagner les services mobilisés dans cette opération de secours maritime. Elle a imposé des restrictions au rassemblement ainsi que des mesures interdisant la dissimulation du visage. Le responsable policier Simon Dodds a condamné les violences commises contre les agents et annoncé la poursuite de l’examen des vidéos individuelles des policiers et des images publiées en ligne. D’autres interpellations pourraient suivre. Les autorités entendent également examiner les menaces visant les policiers et les organismes partenaires sur les réseaux sociaux.

Cet épisode intervient après des tensions similaires le mois précédent à Portsmouth, à la suite du débarquement de migrants à Eastney. Le ministère de l’Intérieur n’a pas précisé pourquoi Gosport avait été retenu pour accueillir les personnes secourues, invoquant la confidentialité des procédures opérationnelles. 19 451 personnes ont traversé la Manche à bord de petites embarcations depuis le début de l’année, soit 43 % de moins qu’à la même période en 2025. Une baisse nationale n’empêche donc pas des arrivées ponctuelles de provoquer des tensions locales, où se croisent secours en mer, contrôle des frontières et maintien de l’ordre.