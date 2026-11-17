La police de Nottingham intensifie ses recherches pour retrouver un homme suspecté d'agressions sexuelles, notamment sur des travailleuses du sexe, entre octobre 2025 et septembre 2026. Une récompense de 10 000 livres est offerte pour des informations menant à son arrestation, tandis que des mesures de protection pour les victimes sont également discutées.

La police britannique intensifie ses recherches pour retrouver un homme soupçonné d’être impliqué dans plusieurs agressions sexuelles à Nottingham, dans le centre de l’Angleterre. Les faits, commis entre octobre 2025 et septembre 2026, auraient principalement visé des travailleuses du sexe. Une récompense de 10 000 livres sterling est désormais proposée pour toute information permettant son arrestation et sa condamnation.

Une importante opération de recherche se poursuit à Nottingham, où les autorités tentent d’identifier un homme soupçonné d’avoir commis plusieurs agressions sexuelles dans le quartier d’Arboretum. Selon la police du Nottinghamshire, les faits se seraient déroulés sur une période de près d’un an, entre octobre 2025 et septembre 2026. Les enquêteurs ont reçu deux signalements directement déposés par des victimes, ainsi que deux autres provenant de membres du public. Ils soupçonnent également l’existence de cinq infractions supplémentaires, parmi lesquelles des viols et des tentatives de viol. Face à la gravité des accusations, les policiers ont diffusé des images de vidéosurveillance montrant un homme susceptible de détenir des informations utiles à l’enquête.

L’association britannique Crimestoppers a annoncé une récompense de 10 000 livres sterling pour encourager les témoignages susceptibles de faire avancer les investigations. Cette somme sera versée uniquement si les renseignements transmis directement à l’organisation permettent l’arrestation et la condamnation du responsable. Le dispositif restera en vigueur pendant trois mois. Les informations communiquées directement à la police ne donneront donc pas droit à cette récompense. Crimestoppers insiste sur la confidentialité de son service, qui permet aux témoins de transmettre des renseignements de manière anonyme. Cette initiative vise notamment à rassurer les personnes qui pourraient hésiter à se manifester par crainte de représailles ou de conséquences personnelles.

La police redoute un agresseur particulièrement dangereux

La commissaire Ruby Burrow, chargée de diriger l’enquête, a décrit le responsable présumé comme un prédateur sexuel extrêmement dangereux. Les forces de l’ordre affirment avoir déjà mobilisé d’importants moyens pour tenter de l’identifier et de le localiser. Les investigations comprennent notamment l’analyse approfondie des images de vidéosurveillance, des enquêtes de voisinage et des patrouilles réalisées par des policiers en civil. Aucun nouvel incident n’a été signalé depuis septembre, ce qui conduit les enquêteurs à envisager plusieurs hypothèses. L’homme recherché pourrait avoir quitté Nottingham ou chercher à échapper à l’attention des autorités en limitant ses déplacements. La police assure néanmoins poursuivre activement ses recherches afin de prévenir de nouvelles agressions.

L’affaire soulève également la question de la protection des travailleuses du sexe, particulièrement exposées aux violences et parfois réticentes à signaler les agressions dont elles sont victimes. Lydia Patsalides, responsable régionale de Crimestoppers pour les East Midlands, a rappelé que ces femmes devaient bénéficier des mêmes garanties de sécurité et du même accès à la justice que l’ensemble de la population. L’association souhaite ainsi encourager les témoins à communiquer toute information pertinente, sans avoir à révéler leur identité. Pour les enquêteurs, l’objectif reste désormais de retrouver le responsable des agressions présumées et de permettre aux victimes d’obtenir justice. La diffusion des images de vidéosurveillance et la récompense financière constituent deux nouveaux leviers pour tenter de faire progresser cette enquête.