Malte propose une compensation de 25 000 euros aux jeunes conducteurs pour abandonner leur permis durant cinq ans, dans le but de réduire la congestion routière. Cette initiative suscite l'intérêt au Luxembourg, où la dépendance à la voiture demeure forte, malgré la gratuité des transports publics, mettant en lumière les défis liés aux alternatives de déplacement.

Recevoir 5 000 euros par an pour renoncer à conduire : c’est l’initiative lancée par Malte afin de réduire les embouteillages. Destinée aux automobilistes de 30 ans ou moins, cette mesure peut rapporter jusqu’à 25 000 euros sur cinq ans. Une expérience qui suscite des interrogations au Luxembourg, où la voiture conserve une place importante malgré la gratuité des transports publics.

Renoncer volontairement à conduire pendant cinq ans contre une compensation financière : le gouvernement maltais a choisi une méthode originale pour lutter contre la congestion routière. Le dispositif prévoit le versement de 5 000 euros par an aux jeunes automobilistes qui acceptent de remettre leur permis de conduire. Pour en bénéficier, les candidats doivent être âgés de 30 ans ou moins, résider à Malte depuis au moins sept ans et posséder leur permis depuis au minimum douze mois. Au terme des cinq années, la somme totale perçue peut atteindre 25 000 euros.

Cette initiative répond à une problématique particulièrement importante sur l’archipel méditerranéen. Malte figure parmi les territoires européens les plus touchés par les embouteillages, en raison notamment de sa forte densité de population et de la place occupée par les véhicules particuliers. Les autorités cherchent ainsi à réduire le nombre de conducteurs sur les routes en proposant une alternative financière à l’utilisation quotidienne de la voiture. Contrairement aux mesures traditionnelles fondées sur les restrictions de circulation ou la taxation, cette politique repose sur une incitation économique volontaire.

Au Luxembourg, une idée qui relance le débat sur la voiture

L’expérience maltaise attire l’attention au Luxembourg, où les difficultés de circulation constituent également un enjeu majeur. Le Grand-Duché compte environ 670 voitures pour 1 000 habitants, ce qui le place parmi les pays européens les plus motorisés. Le parc automobile dépasse désormais les 460 000 véhicules, tandis que la croissance démographique continue d’alimenter les besoins de déplacement. Les axes routiers reliant les principales villes et les zones d’activité connaissent régulièrement des ralentissements, notamment aux heures de pointe.

Le Luxembourg dispose pourtant d’un avantage particulier : depuis 2020, les transports publics nationaux sont gratuits en deuxième classe. Cette politique vise à encourager les déplacements en train, en tramway et en autobus, tout en réduisant la dépendance à la voiture individuelle. Mais la gratuité ne suffit pas à répondre à toutes les difficultés. Dans certaines communes rurales, les liaisons restent moins fréquentes et les trajets nécessitent parfois plusieurs correspondances. Pour les personnes travaillant à des horaires décalés ou résidant loin des principaux réseaux, l’automobile conserve une importance considérable.

Des habitudes de déplacement qui évoluent progressivement

L’étude Luxmobil 2025 met néanmoins en évidence certaines évolutions des habitudes de déplacement. Près de huit résidents sur dix se déclarent satisfaits de leurs trajets quotidiens, tandis que le covoiturage et l’utilisation des transports collectifs progressent plus rapidement que l’usage individuel de la voiture. Ces tendances montrent qu’une transformation des pratiques est possible, même si elles ne se traduisent pas encore par une diminution du parc automobile. La croissance de la population et les déplacements professionnels continuent de soutenir la demande de véhicules particuliers.

La transposition du dispositif maltais au Luxembourg poserait plusieurs questions. Une prime de 25 000 euros pourrait séduire certains jeunes conducteurs vivant dans les secteurs bien desservis par les transports publics. En revanche, elle serait probablement moins attractive pour les habitants des communes éloignées, les familles ayant des contraintes particulières ou les personnes dont l’activité professionnelle exige des déplacements réguliers. L’efficacité d’une telle mesure dépendrait donc largement de la qualité des solutions de transport disponibles.

Une mesure coûteuse dont l’efficacité reste à démontrer

Au-delà de son coût pour les finances publiques, le programme maltais soulève également la question de ses effets à long terme. Les bénéficiaires pourraient reprendre la conduite après cinq années, ce qui limiterait éventuellement les changements durables dans les habitudes de mobilité. Les autorités devraient aussi mesurer si les personnes participant au dispositif utilisaient réellement leur voiture de manière régulière avant d’y renoncer. Sans ces éléments, il serait difficile d’évaluer précisément la réduction du trafic obtenue grâce aux aides financières.

L’expérience illustre toutefois une évolution dans les politiques publiques de transport. Plutôt que de chercher uniquement à limiter l’utilisation de l’automobile par des interdictions ou des taxes, certains gouvernements explorent des mécanismes destinés à récompenser les comportements alternatifs. Cette approche pourrait inspirer d’autres territoires confrontés aux embouteillages, à condition de tenir compte de leurs caractéristiques géographiques, économiques et sociales.

La liberté de déplacement, un enjeu central

Pour de nombreux automobilistes, la voiture ne représente pas uniquement un moyen de transport, mais aussi une forme d’autonomie. Elle permet de rejoindre son lieu de travail, d’accompagner ses enfants ou de se déplacer dans des secteurs où les transports collectifs restent insuffisants. Même une compensation financière importante ne garantit donc pas que les conducteurs accepteront de renoncer à leur permis. Le succès d’un tel programme dépend notamment des alternatives disponibles et de la capacité des bénéficiaires à organiser leur quotidien sans véhicule personnel.

Pour le Luxembourg comme pour Malte, la question centrale reste finalement celle de la liberté de déplacement. Une compensation financière peut encourager certains automobilistes à changer leurs habitudes, mais elle ne remplace pas nécessairement un réseau de transport efficace et accessible. L’avenir de ces politiques dépendra autant des investissements dans les infrastructures que de la capacité des autorités à proposer des solutions adaptées aux besoins quotidiens des habitants.

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