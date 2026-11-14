Dix ans après le Brexit, le Royaume-Uni observe une hausse de 55 % de sa population immigrée, atteignant 13,1 millions de personnes en 2024. Bien que l'immigration européenne ait diminué, l'immigration en provenance de pays hors de l'UE a fortement augmenté, notamment pour des raisons professionnelles et familiales, malgré un durcissement des conditions d'entrée.

Dix ans après le référendum sur le Brexit, les chiffres de l’immigration britannique révèlent une évolution spectaculaire. Selon un rapport de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), publié le 12 novembre 2026, le nombre de personnes nées à l’étranger et vivant au Royaume-Uni a augmenté de 55 % entre 2015 et 2024. Une progression qui interroge les promesses de contrôle migratoire ayant accompagné la sortie de l’Union européenne.

Le Brexit devait permettre au Royaume-Uni de reprendre le contrôle de ses frontières et de sa politique migratoire. Pourtant, les dernières données publiées par l’OCDE montrent que la population immigrée a continué de progresser fortement. En 2024, le pays comptait 13,1 millions de résidents nés à l’étranger, soit 19 % de sa population totale. Par rapport à 2015, cette population a augmenté de 55 %, représentant environ 4,6 millions de personnes supplémentaires en neuf ans.

Ces chiffres concernent l’ensemble des habitants nés hors du Royaume-Uni, quelle que soit leur nationalité actuelle. Ils comprennent donc également des personnes ayant acquis la citoyenneté britannique. Ils ne doivent pas être confondus avec les arrivées annuelles de nouveaux migrants ou avec l’immigration clandestine. La période étudiée commence par ailleurs avant le référendum de juin 2016, tandis que la libre circulation des citoyens européens n’a effectivement pris fin qu’en décembre 2020.

Le Brexit a modifié les origines de l’immigration sans interrompre sa progression

L’une des principales transformations concerne la provenance des migrants. Avant le Brexit, une part importante des nouveaux arrivants provenait des États membres de l’Union européenne, notamment de Pologne et de Roumanie. Depuis la fin de la libre circulation, cette immigration européenne a nettement diminué. À l’inverse, les arrivées de ressortissants de pays extérieurs à l’Union européenne ont fortement progressé, notamment pour des raisons professionnelles, universitaires et familiales.

Selon les données de l’OCDE, l’Inde représente 9 % de la population immigrée du Royaume-Uni, devant la Pologne, avec 7 %, et le Pakistan, avec 5 %. Cette évolution reflète les transformations du système migratoire britannique, désormais fondé sur des visas et des critères d’admission applicables à la plupart des ressortissants étrangers. Le pays continue ainsi d’attirer des travailleurs, des étudiants et des familles, malgré les restrictions introduites depuis sa sortie de l’Union européenne.

Une forte hausse au début des années 2020

La progression de la population née à l’étranger s’est particulièrement accélérée après la pandémie de Covid-19. Le Royaume-Uni a connu des niveaux élevés d’immigration au début des années 2020, notamment dans les secteurs confrontés à des difficultés de recrutement. La santé, l’aide à domicile, l’enseignement supérieur et plusieurs activités de services ont contribué à cette demande de main-d’œuvre étrangère.

Les données de l’Office britannique des statistiques nationales montrent que la population née hors du Royaume-Uni est passée d’environ 11,5 millions de personnes en 2022 à 13,1 millions en 2024. Cette augmentation s’explique essentiellement par les personnes originaires de pays non membres de l’Union européenne. Sur la même période, la population née dans l’Union européenne a légèrement diminué. Le Brexit a donc profondément modifié la composition de l’immigration britannique, sans provoquer une baisse immédiate du nombre total de résidents immigrés.

Les nouvelles arrivées commencent toutefois à reculer

Le rapport de l’OCDE met également en évidence une évolution plus récente. En 2025, le Royaume-Uni a accueilli 296 000 nouveaux immigrés de longue durée ou permanents selon la définition retenue par l’organisation, soit une diminution de 32 % par rapport à 2024. Parmi ces nouveaux arrivants, 23 % relevaient de l’immigration professionnelle, 57 % de l’immigration familiale, y compris les proches accompagnants, et 17 % de motifs humanitaires.

Cette diminution intervient après plusieurs décisions destinées à durcir les conditions d’entrée sur le territoire. Le gouvernement britannique a notamment relevé les seuils de rémunération exigés pour certains visas de travail et limité les possibilités de regroupement familial pour plusieurs catégories de migrants. Ces restrictions ont contribué à réduire certaines arrivées, particulièrement celles liées au travail et aux études. La hausse de la population immigrée observée sur neuf ans ne signifie donc pas que les flux migratoires continuent d’augmenter au même rythme aujourd’hui.

L’immigration reste au cœur du débat politique britannique

La question migratoire demeure l’un des principaux sujets de confrontation politique au Royaume-Uni. Les partisans du Brexit avaient notamment défendu la nécessité de mettre fin à la libre circulation européenne pour permettre au gouvernement britannique de décider plus librement du nombre et du profil des personnes autorisées à s’installer dans le pays. Les chiffres publiés par l’OCDE montrent que ce changement institutionnel n’a pas entraîné, à lui seul, une réduction de la population immigrée.

Les gouvernements successifs ont dû composer avec des objectifs parfois contradictoires : réduire les arrivées, répondre aux besoins des entreprises et préserver l’attractivité des universités britanniques. Les établissements de santé et certains secteurs économiques ont notamment continué de dépendre du recrutement international. Dans le même temps, la pression sur le logement, les infrastructures et les services publics alimente les débats sur les capacités d’accueil du pays.

Un défi durable pour le gouvernement britannique

Face à ces enjeux, Londres poursuit le durcissement de sa politique migratoire. Le Livre blanc présenté en mai 2025 prévoit notamment de renforcer les conditions d’accès aux visas professionnels et de revoir les règles permettant aux étrangers d’obtenir un droit de résidence permanent. Les autorités souhaitent également accélérer les procédures de retour et modifier le fonctionnement du système d’asile.

Les données de l’OCDE illustrent ainsi un paradoxe majeur de la décennie britannique : le pays a quitté l’Union européenne en partie pour reprendre le contrôle de l’immigration, mais sa population née à l’étranger a fortement augmenté au cours de la période. Cette évolution ne permet pas d’attribuer l’ensemble de la hausse au Brexit, puisqu’elle résulte de plusieurs facteurs économiques, démographiques et politiques. Elle souligne néanmoins que la maîtrise des frontières et la réduction effective de l’immigration constituent deux objectifs distincts, dont les résultats dépendent des politiques mises en œuvre et des besoins du pays.