Fin de l’accord migratoire franco-britannique : Londres clôt le dispositif « un pour un »

Le Royaume-Uni met fin à l’accord migratoire avec la France, établi en 2025, qui échangeait des migrants selon un principe de réciprocité. Bien que Paris ait entamé des discussions pour sortir de l'accord, la gestion des traversées de la Manche demeure une source de tensions continue entre les deux pays.

Le Royaume-Uni a officiellement mis un terme, mercredi 30 septembre 2026, à l’accord d’échange de migrants conclu avec la France à l’été 2025. Paris confirme être en discussion avec Londres sur les conditions de sortie du dispositif.

Le ministère britannique de l’Intérieur a annoncé mercredi la fin du programme d’échange migratoire franco-britannique, dont l’échéance était fixée au 1er octobre 2026. Un porte-parole a précisé qu’aucun nouveau dossier ne serait désormais traité dans le cadre de ce mécanisme, qui avait été prolongé une première fois avant d’arriver à expiration.

Conclu à l’été 2025 pour une durée d’un an, cet accord reposait sur un principe de réciprocité : pour chaque migrant arrivé irrégulièrement au Royaume-Uni à bord d’une embarcation de fortune et renvoyé en France, Londres s’engageait à accueillir légalement un migrant présent sur le territoire français. Ce mécanisme dit du « un pour un » visait à décourager les traversées clandestines de la Manche tout en offrant une voie d’entrée régulière à un nombre équivalent de personnes.

Du côté français, le gouvernement avait indiqué dès mercredi matin être en contact avec les autorités britanniques afin de définir les « modalités de sortie de l’accord ». La formulation laisse entendre que la fin du dispositif n’a pas pris Paris par surprise, même si les deux capitales semblent encore devoir s’accorder sur les dernières formalités administratives liées à sa clôture.

La question des traversées de la Manche reste un point de friction récurrent entre Paris et Londres. Les images de canots surchargés au large du Pas-de-Calais continuent d’alimenter le débat politique des deux côtés de la Manche, sans que les différents accords bilatéraux conclus ces dernières années n’aient permis d’enrayer durablement le phénomène.