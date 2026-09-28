Royaume-Uni : derrière le projet d’attentat contre une base américaine, la piste iranienne inquiète Londres

Un possible projet d’attentat visant RAF Fairford, l’une des installations militaires britanniques utilisées par les forces américaines, place les autorités du Royaume-Uni en état d’alerte. Cinq hommes ont été interpellés dans la nuit de samedi à dimanche près de cette base située dans le Gloucestershire et ont ensuite été arrêtés sur le fondement de la législation antiterroriste britannique. Trois véhicules suspects ont également été inspectés par des spécialistes du déminage, après la découverte de matériels susceptibles, selon les premiers éléments rapportés par la presse britannique, d’être liés à des engins explosifs improvisés.

L’affaire prend une dimension géopolitique particulière puisque les enquêteurs cherchent désormais à déterminer si les suspects ont pu agir en lien avec l’Iran. Aucune implication directe de Téhéran n’a pour l’instant été démontrée et les autorités britanniques restent prudentes. Mais le contexte militaire entourant Fairford explique l’attention portée à cette hypothèse : depuis mars, Londres autorise les États-Unis à utiliser cette implantation britannique pour certaines opérations présentées par le gouvernement comme défensives contre des capacités balistiques iraniennes. Des bombardiers américains ont depuis été déployés sur la base.

Une base devenue stratégique dans le conflit avec l’Iran

RAF Fairford n’est plus seulement une implantation militaire parmi d’autres. Sa piste de près de trois kilomètres permet l’accueil de bombardiers lourds américains, notamment des B-1 et B-52, faisant du site un maillon important du dispositif des États-Unis en Europe. Cette exposition s’est encore renforcée depuis le début du conflit avec l’Iran. En juillet, les gardiens de la révolution iraniens avaient publiquement averti que les bases utilisées pour mener des opérations contre le territoire iranien pourraient être considérées comme des cibles. Cette menace passée constitue désormais un élément de contexte important pour les enquêteurs, sans suffire pour autant à établir la responsabilité de l’État iranien dans le projet présumé.

Le Royaume-Uni fait par ailleurs face depuis plusieurs mois à une inquiétude croissante autour des activités iraniennes sur son territoire. En juillet, le Foreign Office avait sanctionné un groupe présenté comme lié à l’Iran, accusé d’avoir revendiqué plusieurs attaques contre des sites associés aux communautés juives, israéliennes ou aux médias persanophones. Le gouvernement britannique avait également convoqué le chargé d’affaires iranien après avoir affirmé que la force Al-Qods des gardiens de la révolution avait dirigé des groupes intermédiaires dans plusieurs opérations menées en Europe. Dans ce climat, toute attaque potentielle contre une installation militaire utilisée par Washington est observée avec une vigilance particulière.

Une alerte déclenchée presque par hasard

Les circonstances de l’interpellation soulèvent également des interrogations sur le dispositif de sécurité entourant Fairford. Selon plusieurs témoignages recueillis sur place, c’est une habitante de la région qui aurait remarqué trois véhicules et plusieurs hommes au comportement inhabituel dans la nuit. Après avoir tenté sans succès de joindre la police militaire de la base, elle aurait finalement composé le numéro d’urgence britannique. La police est alors intervenue et les habitants d’environ 85 logements du village voisin de Whelford ont été évacués tandis qu’un périmètre de sécurité de 400 mètres était installé autour des véhicules.

Cette chronologie pourrait devenir l’un des volets sensibles de l’enquête. Donald Trump a affirmé que les suspects étaient surveillés et qu’ils projetaient de provoquer d’importants dégâts, tout en saluant la coopération entre Washington et Londres. Mais selon les informations du Guardian, l’intervention britannique n’aurait pas été déclenchée par une opération de renseignement préparée à l’avance, mais par le signalement de la riveraine. Au-delà de la recherche d’un éventuel commanditaire, les investigations devront donc aussi préciser comment plusieurs véhicules contenant des éléments potentiellement explosifs ont pu approcher une installation militaire devenue aussi stratégique. L’incident rappelle surtout que l’implication croissante des bases européennes dans le conflit avec l’Iran peut désormais avoir des conséquences directes sur leur niveau d’exposition et de sécurité.

J’ai bien traité l’hypothèse iranienne comme une piste et non comme une responsabilité établie, ce qui est essentiel à ce stade de l’enquête.