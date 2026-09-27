Royaume-Uni : plusieurs hommes arrêtés près d’une base utilisée par l’armée américaine après un « incident majeur »

Dimanche matin, un incident majeur près de la base RAF Fairford a conduit à l’arrestation de plusieurs hommes pour des infractions liées aux explosifs. Un important dispositif de sécurité a été déployé avec l’intervention de démineurs, mais la police ne confirme pas de lien direct avec des intentions terroristes. Les raisons de ces arrestations demeurent inconnues.

Un important dispositif de sécurité a été déployé dimanche matin autour de RAF Fairford, dans le Gloucestershire, après la déclaration d’un « incident majeur » par la police britannique. Plusieurs hommes ont été arrêtés, soupçonnés d’infractions à la législation sur les explosifs. Des démineurs spécialisés de l’armée britannique examinent plusieurs véhicules, tandis qu’un périmètre de sécurité a été établi dans le secteur de Whelford, village situé à proximité immédiate de la base. Des habitants ont été évacués vers un centre d’accueil pendant les opérations.

La police estime à ce stade que la situation est contenue, mais n’a fourni aucune indication sur la nature exacte des objets recherchés ou découverts, ni sur les motivations des personnes interpellées. Il n’est donc pas établi qu’un projet d’attentat visait la base militaire. La présence d’une équipe de déminage, de policiers armés et de services d’urgence spécialisés témoigne néanmoins du niveau de précaution adopté par les autorités. Un accès à l’entrée principale de RAF Fairford était notamment bloqué dimanche matin.

RAF Fairford, une base stratégique pour les forces américaines

La localisation de l’incident attire particulièrement l’attention. RAF Fairford est une installation de la Royal Air Force qui accueille régulièrement des unités et des appareils de l’United States Air Force, notamment des bombardiers stratégiques américains lors de déploiements en Europe. La base a encore été utilisée récemment dans le cadre d’opérations américaines, Londres ayant autorisé les États-Unis à s’en servir pour des frappes contre des sites de missiles iraniens impliqués dans les attaques contre la navigation dans le détroit d’Ormuz.

Les mesures de sécurité autour de Fairford avaient déjà été renforcées au cours des derniers jours, avec des barrages routiers et la présence de policiers armés constatés autour du site. L’enquête devra désormais déterminer pourquoi les hommes ont été interpellés, ce que contiennent les véhicules inspectés et s’il existe un lien direct avec l’installation militaire. En attendant les conclusions des autorités britanniques, aucun élément officiel ne permet d’attribuer l’incident à une organisation, à un État étranger ou à une motivation terroriste.