Pologne : un mort et quatre blessés dans une attaque au couteau au sein d’une abbaye

Une attaque au couteau dans une abbaye bénédictine de Jarosław, en Pologne, fait un mort et quatre blessés, dont plusieurs membres du clergé. Un ressortissant ukrainien a été arrêté, tandis que les enquêteurs examinent les motivations derrière cet acte. Les autorités demeurent prudentes quant à un lien avec des motifs politiques ou religieux.

Une attaque au couteau a fait un mort et quatre blessés jeudi matin dans l’enceinte d’une abbaye bénédictine de Jarosław, dans le sud-est de la Pologne. Les faits se sont produits vers 9h30, selon la police locale. Un ressortissant ukrainien de 31 ans a été interpellé peu après. Les cinq victimes, quatre hommes et une femme, ont été transportées à l’hôpital. L’un des hommes, un prêtre, est décédé des suites de ses blessures.

Parmi les blessés figurent plusieurs membres du clergé. Les premiers éléments recueillis par les autorités indiquent que l’auteur présumé est entré sur le site avant de s’en prendre à plusieurs personnes présentes dans l’enceinte religieuse. Un couteau a été saisi lors de son arrestation. Les enquêteurs doivent encore établir précisément le déroulement de l’attaque et déterminer si les victimes ont été choisies ou frappées au hasard.

Une enquête ouverte sur les motivations

À ce stade, les motivations du suspect restent inconnues. La police et le parquet ont été déployés sur place pour procéder aux constatations, entendre les témoins et reconstituer les faits. Les autorités n’ont pas établi publiquement de mobile politique, religieux ou terroriste. Certaines informations diffusées localement ont évoqué cette hypothèse, mais elle n’est pas confirmée par les enquêteurs.

Le ministre polonais de l’Intérieur, Marcin Kierwiński, a confirmé l’arrestation du suspect et indiqué que les services travaillaient sur « les motifs et les circonstances » de l’attaque. Le maire de Jarosław, Marcin Nazarewicz, a de son côté réuni une cellule de crise. Les écoles, administrations et paroisses de la ville ont été appelées à renforcer leur vigilance sur les accès aux bâtiments.

Un site religieux fréquenté

L’attaque s’est déroulée dans l’enceinte du monastère des sœurs bénédictines, un site qui accueille aussi des activités religieuses et éducatives. Selon des témoignages relayés par les médias polonais, le suspect aurait profité de l’ouverture du portail après le passage d’un groupe pour pénétrer dans l’abbaye. Aucun enfant présent sur le site n’aurait été blessé. Polskie Radio

Les autorités polonaises appellent pour l’instant à la prudence sur toute interprétation du geste. La nationalité ukrainienne du suspect a été confirmée par la police, mais aucun élément public ne permet à ce stade de relier l’attaque à la guerre en Ukraine ou à un quelconque contexte politique. L’enquête devra désormais préciser son parcours, ses motivations et les circonstances exactes qui ont conduit à cette attaque meurtrière.