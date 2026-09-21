Royaume-Uni : une panne du contrôle aérien perturbe des centaines de vols dans le nord

Une panne technique du centre de contrôle aérien de Prestwick perturbe le trafic aérien au Royaume-Uni, affectant particulièrement les vols en Écosse et dans le nord de l'Angleterre. Alors que des retards et annulations se multiplient, NATS assure que cet incident n'est pas lié à une précédente panne majeure survenue début septembre.

Le trafic aérien est fortement perturbé lundi dans plusieurs régions du Royaume-Uni après un problème technique affectant le centre de contrôle aérien de Prestwick, en Écosse. L’incident touche principalement les vols au départ des aéroports écossais ainsi que ceux qui doivent traverser l’espace aérien du nord de l’Angleterre, de l’Écosse et de l’Irlande du Nord. Des retards sont notamment signalés à Glasgow, Édimbourg, Manchester et Belfast.

Le centre de Prestwick, exploité par National Air Traffic Services (NATS), assure la gestion d’une importante partie du trafic aérien dans le nord du pays. Pour maintenir la sécurité des opérations, des restrictions de circulation ont été mises en place pendant que les ingénieurs cherchent à identifier l’origine de la panne. Les aéroports situés au sud de Manchester sont, eux, largement épargnés par les perturbations.

Une nouvelle panne après les perturbations de début septembre

Une nouvelle difficulté qui intervient moins de deux semaines après une panne majeure ayant paralysé une partie du trafic aérien britannique. Le 8 septembre, un défaut logiciel dans le système de gestion des vols de NATS avait provoqué l’annulation d’environ 2 000 vols et affecté des centaines de milliers de passagers. NATS précise que l’incident de lundi est sans lien avec cette précédente panne.

Plusieurs compagnies et aéroports demandent aux voyageurs de vérifier leur vol avant de se rendre sur place, les horaires pouvant évoluer en fonction de la résolution du problème. Au moins 24 vols avaient déjà été annulés lundi, selon les premières informations disponibles, tandis que de nombreux autres étaient retardés. La nouvelle perturbation intervient alors que la fiabilité des infrastructures de contrôle aérien britanniques fait l’objet d’une attention accrue après l’incident du début du mois.