Argentine : la gauche défile contre l’austérité de Milei dans une «Marche de la colère»

Des milliers de manifestants ont envahi les rues de Buenos Aires le 20 septembre 2026 pour protester contre la politique d’austérité du président Javier Milei. Ce rassemblement, baptisé «Marche de la colère», a été organisé principalement par des mouvements de gauche.
Buenos Aires a été le théâtre d’une importante mobilisation populaire ce samedi. Des milliers de personnes ont répondu à l’appel de formations de gauche pour manifester leur opposition aux coupes budgétaires imposées par le gouvernement du président Javier Milei, au pouvoir depuis fin 2023.
Les manifestants dénoncent des mesures d’austérité qu’ils jugent socialement destructrices, affirmant que les restrictions budgétaires pèsent en priorité sur les familles ouvrières et les classes populaires. La mobilisation, organisée sous le nom de «Marche de la colère», traduit une contestation qui s’inscrit dans la durée face à un programme économique libéral radical.
Depuis son arrivée à la Casa Rosada, Milei a engagé une réduction drastique des dépenses publiques, présentée comme le seul remède à l’hyperinflation et à la crise de la dette argentine. Si ses partisans saluent une discipline budgétaire inédite, ses opposants dénoncent un démantèlement des services publics et une aggravation des inégalités.
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