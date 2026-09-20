L’Allemagne à la tête du comité militaire de l’Otan : Carsten Breuer élu pour 2027

Le général Carsten Breuer est nommé président du comité militaire de l’Otan à partir de juillet 2027, renforçant ainsi le rôle de l’Allemagne dans la défense européenne. Sa mission inclura de conseiller le secrétaire général et de gérer les relations militaires avec les États membres, dans un contexte de tension accrue avec la Russie.

Le général Carsten Breuer, plus haut gradé de la Bundeswehr, a été désigné samedi à Copenhague pour présider le comité militaire de l’Otan à partir de juillet 2027. Une nomination qui consacre le rôle croissant de l’Allemagne dans la défense collective européenne.

C’est à Copenhague que les chefs d’état-major des 32 nations membres de l’Alliance atlantique ont tranché : le général Carsten Breuer succédera à l’amiral italien Giuseppe Cavo Dragone à la présidence du comité militaire de l’Otan. L’annonce a été faite samedi par Cavo Dragone lui-même, via un message publié sur le réseau social X. Breuer prendra ses fonctions en juillet 2027 pour un mandat de trois ans.

Le comité militaire constitue la plus haute instance militaire de l’Alliance et son principal organe consultatif auprès de la direction politique. À ce titre, son président siège aux côtés du commandant suprême des forces alliées en Europe parmi les personnalités les plus influentes de l’Otan. Breuer sera notamment chargé de conseiller le secrétaire général Mark Rutte et de faire remonter les recommandations des états-majors nationaux vers les responsables politiques de l’Alliance.

Inspecteur général de la Bundeswehr depuis mars 2023, Breuer est la figure militaire la plus élevée en grade en Allemagne. Officier de défense antiaérienne engagé en 1984, il a notamment dirigé le commandement territorial de la Bundeswehr, structure qu’il a lui-même contribué à mettre en place. Il s’est également fait connaître du grand public en pilotant la cellule de crise sanitaire de la chancellerie fédérale lors de la pandémie de Covid-19, sous l’autorité du chancelier Olaf Scholz.

Le ministre fédéral de la Défense Boris Pistorius a salué la nomination avec enthousiasme, saluant chez Breuer « une remarquable clairvoyance stratégique » et un rôle central dans la réorganisation des forces armées allemandes. « Il mettra toute sa force et son expérience au service de l’Otan, confrontée à des défis majeurs et historiques », a déclaré Pistorius, en faisant référence à la menace russe et au rééquilibrage en cours des responsabilités entre Européens et Américains au sein de l’Alliance.

Ce mandat de trois ans s’inscrit dans un calendrier stratégique précis : l’Otan cherche à consolider sa posture de dissuasion face à une éventuelle agression russe d’ici 2029, tandis que les États-Unis orientent une part croissante de leur attention vers d’autres théâtres géopolitiques. Le successeur de Breuer au poste d’inspecteur général de la Bundeswehr n’a pas encore été désigné.