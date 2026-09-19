États-Unis : une erreur liée à l’IA a failli conduire à l’arraisonnement d’un navire chinois

Au printemps, l’armée américaine a failli arraisonner un navire chinois dans le Moyen-Orient suite à un rapport de renseignement erroné, issu d’une analyse par un outil d’intelligence artificielle. L’erreur a été détectée à temps, évitant ainsi une opération d’interception qui aurait pu engendrer des tensions internationales.

L’armée américaine a failli arraisonner au printemps un navire chinois au Moyen-Orient après avoir reçu un rapport de renseignement erroné, en partie élaboré à l’aide d’un outil d’intelligence artificielle, selon CNN. Quatre sources au fait de l’incident ont rapporté à la chaîne que les forces américaines avaient préparé une opération d’interception avant que les informations ne soient réexaminées.

Le rapport affirmait que le navire transportait des composants liés à des armes nucléaires. Des militaires armés se préparaient à monter à bord et des avions américains avaient décollé lorsque des responsables ont décidé de vérifier plus précisément les renseignements ayant conduit à cette opération. L’armée américaine n’a pas immédiatement répondu aux sollicitations de l’AFP sur cet incident.

Une erreur détectée avant l’intervention

Selon CNN, un analyste du commandement des opérations spéciales avait utilisé un agent conversationnel d’IA pour analyser des informations issues de sources ouvertes et de renseignements électromagnétiques classifiés. L’outil aurait mal interprété les données relatives à la cargaison du navire. L’analyste s’en serait ensuite servi pour mettre en forme le rapport transmis aux services militaires.

Des analystes plus expérimentés ont finalement repris les données originales et identifié l’erreur, permettant d’annuler l’opération. CNN n’a pas pu déterminer ce que transportait réellement le navire ni préciser si l’outil utilisé était un service commercial ou un système développé pour le gouvernement américain. L’incident intervient alors que les forces armées américaines accélèrent l’utilisation de l’IA dans le renseignement et l’analyse des opérations.