Sandro Mazzola, légende de l’Inter Milan et de l’Italie, est mort à 83 ans

Sandro Mazzola, légende de l'Inter Milan, est décédé à 83 ans. Ancien attaquant emblématique, il a remporté de nombreux titres avec l'Inter, dont quatre championnats d'Italie et deux Coupes d'Europe. Mazzola a également marqué l'histoire de l'équipe nationale d'Italie, remportant le Championnat d'Europe en 1968.

Sandro Mazzola, figure emblématique de l’Inter Milan et de l’équipe d’Italie, est mort samedi à l’âge de 83 ans, a annoncé le club milanais. L’ancien attaquant a consacré l’intégralité de sa carrière de joueur à l’Inter, devenant l’un des symboles de l’équipe qui dominait le football italien et européen dans les années 1960.

Avec le club lombard, Mazzola a remporté quatre championnats d’Italie, en 1963, 1965, 1966 et 1971, ainsi que deux Coupes d’Europe des clubs champions en 1964 et 1965. Il a disputé 565 rencontres sous le maillot nerazzurro, pour 158 buts, et s’était notamment illustré lors de la finale de la Coupe d’Europe 1964 contre le Real Madrid, avec un doublé dans une victoire 3-1.

Un héritage familial et un palmarès international

Mazzola était également le fils de Valentino Mazzola, capitaine du Grande Torino décédé dans la catastrophe aérienne de Superga en 1949. Une filiation qui avait donné lieu à un hommage particulier de Ferenc Puskas après la finale européenne de 1964, lorsque la légende hongroise avait salué les qualités du jeune joueur italien.

Avec la Nazionale, Sandro Mazzola a obtenu 70 sélections et inscrit 22 buts. Champion d’Europe en 1968 avec l’Italie, il a également disputé la finale de la Coupe du monde 1970 au Mexique, perdue face au Brésil de Pelé. Il a terminé deuxième du Ballon d’or 1971 derrière Johan Cruyff. Après avoir mis fin à sa carrière en 1977, il a intégré l’encadrement de l’Inter avant de devenir directeur sportif du Torino.