Ligue Europa : Lyon frappe d’entrée à Anderlecht, Rennes gâche à Graz avant l’entrée en lice de l’OM

L'Olympique Lyonnais débute la Ligue Europa 2026-2027 par une victoire 2-1 à Anderlecht, gérant un avantage de deux buts malgré la pression adverse. En revanche, le Stade Rennais se contente d'un nul 0-0 à Graz, malgré une domination marquée par 23 tirs, regrettant l'absence d'efficacité. L'Olympique de Marseille entre en lice ce jeudi.

La Ligue Europa 2026-2027 a débuté mercredi soir avec deux clubs français sur les terrains. L’Olympique Lyonnais a parfaitement lancé sa campagne en s’imposant 2-1 sur la pelouse d’Anderlecht, tandis que le Stade Rennais a dû se contenter d’un nul 0-0 en Autriche contre Sturm Graz malgré 23 tirs. Le troisième représentant français, l’Olympique de Marseille, entre en lice ce jeudi soir sur le terrain de Beşiktaş.

Lyon plie l’affaire en 22 minutes à Anderlecht

L’OL n’a pas attendu longtemps pour prendre les commandes à Bruxelles. Dès la 8e minute, Noah Nartey ouvre le score et place les Lyonnais dans une situation idéale. Keito Nakamura double la mise à la 22e minute, sa frappe étant déviée avant de terminer dans les filets belges.

Les hommes de Paulo Fonseca mènent donc 2-0 après seulement 22 minutes et gèrent leur avantage jusqu’à la pause. Anderlecht revient avec davantage d’intensité en seconde période et réduit l’écart à la 61e minute par Mihajlo Cvetkovic.

Les Belges poussent ensuite pour égaliser et obligent Lyon à défendre beaucoup plus bas dans les dernières minutes. Une situation dans la surface lyonnaise est notamment examinée par la VAR en fin de rencontre, sans penalty accordé. L’OL tient finalement son succès et prend trois points dès son premier déplacement européen de la saison.

Cette victoire confirme le bon début de saison des Lyonnais, déjà vainqueurs de Toulouse lors de la reprise de la Ligue 1. Leur prochain rendez-vous européen est fixé au 15 octobre, avec la réception de Crystal Palace.

Rennes tire 23 fois mais reste bloqué à 0-0

Le Stade Rennais quitte en revanche Graz avec davantage de regrets. Les Bretons ont largement dominé les statistiques avec 62% de possession et surtout 23 tirs, contre 11 pour Sturm Graz, mais aucun ballon n’a terminé au fond des filets.

Rennes pense pourtant ouvrir le score en première période par Adrien Thomasson, mais le but est refusé. Estéban Lepaul se procure également plusieurs occasions et bute sur le gardien Daniil Khudyakov. Les Autrichiens trouvent eux aussi le chemin des filets avant de voir leur réalisation annulée.

Après la pause, Rennes continue de multiplier les tentatives. Lepaul insiste, Mahdi Camara touche notamment la barre transversale, mais l’efficacité manque. À force de ne pas marquer, les Rennais s’exposent même à une mauvaise surprise dans les dernières minutes et doivent compter sur Brice Samba pour conserver le point du nul.

Le gardien rennais reconnaît quelques regrets après la rencontre : « Leur gardien a fait deux ou trois gros arrêts. » Adrien Thomasson se montre encore plus explicite : « On avait la possibilité de gagner, on était meilleur sur le terrain, mais on n’a pas gagné. »

Rennes repart donc avec un point pour son retour en Ligue Europa. Le résultat contraste avec son efficacité récente en championnat : vendredi dernier, le club breton avait battu Marseille 1-0 et infligé à l’OM une troisième défaite consécutive en Ligue 1.

Lyon et Rennes se retrouvent dès samedi en Ligue 1

Les deux clubs français engagés mercredi n’auront pas longtemps pour récupérer puisqu’ils vont désormais s’affronter. Rennes reçoit Lyon samedi soir en Ligue 1, trois jours seulement après leurs déplacements européens.

En Ligue Europa, les deux équipes devront ensuite attendre près d’un mois avant leur deuxième rencontre. Le 15 octobre, Lyon recevra Crystal Palace tandis que Rennes accueillera l’OFI Crète au Roazhon Park.

Marseille débute ce jeudi sur le terrain de Beşiktaş

La première journée européenne des clubs français n’est pas terminée. Marseille joue ce jeudi soir à Istanbul face à Beşiktaş. Un déplacement important pour un OM qui reste sur trois défaites consécutives en Ligue 1 après ses revers contre Monaco, le Paris FC au Vélodrome puis Rennes.

Après Lyon, victorieux, et Rennes, tenu en échec, Marseille tentera donc de compléter le bilan français de cette première journée de Ligue Europa avant de retrouver le PSG au Vélodrome en championnat.