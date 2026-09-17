Israël et le Maroc vont transformer leurs représentations diplomatiques en ambassades

Israël et le Maroc annoncent l'élévation de leurs représentations diplomatiques au rang d'ambassades, suite à une rencontre entre leurs ministres des Affaires étrangères à New York. Cette décision renforce le rapprochement entamé en 2020, avec une normalisation des relations soutenue par les États-Unis, visant à consolider leur coopération bilatérale.

Israël et le Maroc vont franchir une nouvelle étape dans le rapprochement engagé entre les deux pays. Leurs représentations diplomatiques respectives doivent être élevées au rang d’ambassades, avec la nomination prochaine d’ambassadeurs. L’annonce a été faite mercredi par le ministère israélien des Affaires étrangères après une rencontre à New York entre les chefs de la diplomatie israélienne et marocaine, organisée sous l’égide des États-Unis.

Dans un communiqué, le ministère israélien indique que les trois pays ont réaffirmé leur volonté de mettre en œuvre plusieurs mesures destinées à renforcer leurs relations bilatérales. La transformation des missions diplomatiques en ambassades constitue l’une des principales décisions annoncées à l’issue de cette réunion.

Une normalisation engagée depuis 2020

Israël et le Maroc ont rétabli leurs relations diplomatiques en décembre 2020 dans le cadre des accords d’Abraham. Ce processus, soutenu par Washington, avait permis à Israël de normaliser ses relations avec plusieurs pays arabes. Depuis, Rabat et Jérusalem ont progressivement développé leurs échanges diplomatiques et leurs coopérations.

La nouvelle étape annoncée à New York doit désormais permettre aux deux pays de renforcer leur présence diplomatique officielle. La nomination d’ambassadeurs doit accompagner cette évolution et donner un nouveau cadre aux relations entre les deux États. L’accord intervient alors que les États-Unis continuent de jouer un rôle dans le rapprochement entre Israël et plusieurs pays arabes.