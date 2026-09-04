La RD Congo annonce le transfert de son ambassade de Tel-Aviv à Jérusalem

La République démocratique du Congo annonce le transfert de son ambassade en Israël de Tel-Aviv à Jérusalem, marquant une rupture avec le consensus international. Cette décision s'inscrit dans le cadre d'une visite du président Félix Tshisekedi, et vise à renforcer les relations diplomatiques et sécuritaires entre les deux pays.

Kinshasa a annoncé jeudi son intention de déplacer son ambassade en Israël de Tel-Aviv à Jérusalem, à l’issue d’une visite de trois jours du président Félix Tshisekedi. La RD Congo rejoint ainsi un groupe restreint de pays, dont les États-Unis, ayant franchi ce pas en rupture avec le consensus international.

C’est un communiqué conjoint publié jeudi qui l’officialise : la République démocratique du Congo et Israël ont annoncé qu’ils prendraient des mesures en vue du « transfert de l’ambassade de la RD Congo de Tel-Aviv à Jérusalem ». L’annonce intervient au terme d’un déplacement de trois jours de Félix Tshisekedi, qui s’est entretenu avec le président israélien Isaac Herzog et le Premier ministre Benjamin Netanyahu.

Les deux dirigeants « ont réaffirmé leur engagement commun à renforcer les relations diplomatiques entre leurs pays et à consolider davantage les liens d’amitié et de coopération qui les unissent », précise le texte commun. Il s’agit du deuxième voyage de Tshisekedi en Israël depuis son arrivée au pouvoir.

Au-delà du symbole diplomatique, la visite avait une dimension sécuritaire marquée. Les deux pays coopèrent déjà dans ce domaine : en 2024, des prestataires israéliens avaient assuré la protection personnelle du président congolais, et des sources sécuritaires indiquent que des instructeurs israéliens auraient formé certaines unités spéciales des forces armées congolaises déployées dans l’est du pays. Aucun nouveau contrat n’a toutefois été annoncé à l’issue de cette visite, même si Kinshasa souhaite un rapprochement plus concret.

La question du conflit qui oppose la RD Congo au Rwanda a également été abordée lors des discussions, alors qu’Israël entretient lui aussi une coopération militaire avec Kigali.

Le statut de Jérusalem reste l’une des questions les plus sensibles du conflit israélo-palestinien. Israël a annexé Jérusalem-Est après sa conquête de la Cisjordanie lors de la guerre de 1967, une annexion que l’ONU ne reconnaît pas. La quasi-totalité des pays disposant d’une représentation diplomatique formelle auprès des autorités israéliennes maintiennent leur ambassade à Tel-Aviv.

La RD Congo multiplie depuis plusieurs années les initiatives pour nouer des partenariats économiques et sécuritaires, s’étant notamment rapprochée des États-Unis ces derniers mois.