Présidentielle 2027 : Henri Guaino juge la campagne « la pire depuis le début de la Ve République »

Invité jeudi sur franceinfo, Henri Guaino, ancien conseiller spécial de Nicolas Sarkozy à l’Élysée, a livré un constat très sévère sur la campagne présidentielle. Interrogé sur son candidat favori pour 2027, il assure ne soutenir « personne » à ce stade et estime qu’aucun prétendant ne se montre à la hauteur des enjeux.
« Pour l’instant, personne », répond Henri Guaino lorsqu’on lui demande pour qui il pourrait voter. Celui qui se définit toujours comme « gaulliste, bonapartiste et colbertiste » estime que l’offre politique actuelle ne répond pas à ses attentes.
« Personne n’est à la hauteur des enjeux »
L’ancien conseiller de Nicolas Sarkozy va plus loin : « C’est, à mes yeux, la pire campagne présidentielle depuis le début de la Ve République. » Selon lui, le problème ne tient pas seulement au nombre élevé de candidats mais surtout à leur incapacité à proposer une vision à la hauteur de la situation du pays.
Henri Guaino cite notamment Gabriel Attal, qui veut « déparisianiser la France », et Édouard Philippe, dont il critique l’évolution sur Mayotte. Il reproche à l’ancien Premier ministre de reprendre aujourd’hui certaines propositions du RN qu’il combattait lorsqu’il était à Matignon.
Pour Henri Guaino, la multiplication des candidatures ne fait donc qu’accentuer le problème. « Ils sont trop nombreux à essayer. Ça veut dire que c’est raté », résume-t-il. À ce stade, aucune personnalité ne trouve grâce à ses yeux.
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