Présidentielle 2027 : Henri Guaino juge la campagne « la pire depuis le début de la Ve République »

Henri Guaino, ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, critique sévèrement la campagne présidentielle de 2027, la qualifiant de « pire depuis le début de la Ve République ». Il déplore le manque de candidats capables de proposer une vision pertinente pour le pays et estime que la pluralité des candidatures souligne cet échec.

Invité jeudi sur franceinfo, Henri Guaino, ancien conseiller spécial de Nicolas Sarkozy à l’Élysée, a livré un constat très sévère sur la campagne présidentielle. Interrogé sur son candidat favori pour 2027, il assure ne soutenir « personne » à ce stade et estime qu’aucun prétendant ne se montre à la hauteur des enjeux.

« Pour l’instant, personne », répond Henri Guaino lorsqu’on lui demande pour qui il pourrait voter. Celui qui se définit toujours comme « gaulliste, bonapartiste et colbertiste » estime que l’offre politique actuelle ne répond pas à ses attentes.

« Personne n’est à la hauteur des enjeux »

L’ancien conseiller de Nicolas Sarkozy va plus loin : « C’est, à mes yeux, la pire campagne présidentielle depuis le début de la Ve République. » Selon lui, le problème ne tient pas seulement au nombre élevé de candidats mais surtout à leur incapacité à proposer une vision à la hauteur de la situation du pays.

Henri Guaino cite notamment Gabriel Attal, qui veut « déparisianiser la France », et Édouard Philippe, dont il critique l’évolution sur Mayotte. Il reproche à l’ancien Premier ministre de reprendre aujourd’hui certaines propositions du RN qu’il combattait lorsqu’il était à Matignon.

Pour Henri Guaino, la multiplication des candidatures ne fait donc qu’accentuer le problème. « Ils sont trop nombreux à essayer. Ça veut dire que c’est raté », résume-t-il. À ce stade, aucune personnalité ne trouve grâce à ses yeux.