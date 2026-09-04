« Couper le robinet à l’Ukraine, c’est servir la Russie » : bras de fer entre Édouard Philippe et Marine Le Pen

L'élection présidentielle réveille les tensions autour du soutien à l'Ukraine. Édouard Philippe accuse Marine Le Pen de servir les intérêts russes en appelant à réduire les aides à Kiev, tandis que la candidate RN critique son bilan diplomatique. Ce débat cristallise les oppositions entre les partisans d'un engagement militaire et ceux favorisant la diplomatie.

La guerre en Ukraine s’invite de nouveau dans la campagne présidentielle. Après que le numéro deux du RN Louis Aliot a affirmé sur BFMTV qu’un gouvernement RN pourrait « couper le robinet » des aides françaises à Kiev, Édouard Philippe a accusé Marine Le Pen de « servir la Russie ». La candidate du RN lui a répondu en attaquant son propre bilan diplomatique, avant une nouvelle réplique du candidat Horizons.

Invité jeudi soir de Sonia Mabrouk sur BFMTV, Louis Aliot a estimé que la France n’avait plus les moyens de continuer à financer l’effort de guerre ukrainien au même niveau. « On coupe le robinet », a-t-il déclaré, citant les difficultés du système de santé, de l’éducation et de l’économie française. Le vice-président du RN a néanmoins rappelé avoir condamné l’agression russe contre l’Ukraine et assuré que son parti ne soutenait pas Moscou.

Édouard Philippe a immédiatement réagi sur X. « Couper le robinet à l’Ukraine, c’est servir la Russie », a-t-il écrit, accusant le Rassemblement national de ne pas avoir changé sur « son soutien au régime de Poutine ». Pour le candidat Horizons, affaiblir Kiev reviendrait à « menacer la sécurité de l’Europe et de la France ».

Marine Le Pen attaque le bilan d’Édouard Philippe

Marine Le Pen a ensuite contre-attaqué en rappelant qu’Édouard Philippe était Premier ministre lorsque Vladimir Poutine avait été reçu par Emmanuel Macron à Versailles puis au fort de Brégançon. Elle lui reproche également d’avoir accueilli Dmitri Medvedev au Havre en 2019 et qualifie son bilan international de « piteux ». La candidate RN assure de son côté réclamer depuis le début de la guerre une grande conférence internationale destinée à rechercher une issue diplomatique.

Édouard Philippe lui a répondu une nouvelle fois en dénonçant « la voix de la faiblesse et de l’alignement coupable sur le Kremlin ». Il reproche à Marine Le Pen de mettre sur le même plan « un dictateur agresseur et une démocratie agressée », ainsi que de s’être opposée par le passé à certaines livraisons d’armes et sanctions visant Moscou.

Cette ligne a aussi reçu le soutien de Benjamin Haddad, ministre délégué chargé de l’Europe, qui a relayé la réponse d’Édouard Philippe. Benjamin Haddad a officiellement annoncé le 26 août son soutien au candidat Horizons pour 2027, le jugeant « le mieux placé » pour rassembler le centre et la droite et porter une ligne forte sur les questions européennes et internationales.

À quelques mois de la présidentielle, cet échange dessine donc une ligne de fracture nette entre le RN et la macronie : d’un côté, le camp national veut réduire l’engagement financier et militaire français et privilégier une sortie diplomatique ; de l’autre, les centristes considèrent que maintenir le soutien à l’Ukraine relève directement de la sécurité française et européenne.