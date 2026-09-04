SCIENCES & TECH Espace

SpaceX et Blue Origin désertent Paris, l’ombre de la Maison-Blanche plane sur le Sommet spatial

Par

2 minutes de lecture

SpaceX et Blue Origin désertent Paris, l’ombre de la Maison-Blanche plane sur le Sommet spatial
SpaceX et Blue Origin désertent Paris, l’ombre de la Maison-Blanche plane sur le Sommet spatial

Quatre entreprises spatiales américaines ont annulé leur participation au Sommet spatial international organisé à Paris les 9 et 10 septembre. Les géants SpaceX et Blue Origin figurent parmi les absents, aux côtés des start-up Stoke Space et Starcloud. Ces désistements de dernière minute ont été confirmés par le ministère français de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Espace.

L’événement, souhaité par Emmanuel Macron, doit réunir des acteurs publics et privés afin de discuter des grands enjeux du secteur spatial. Le retrait simultané de plusieurs entreprises américaines fragilise toutefois la dimension internationale du rendez-vous, dans un marché où les groupes des États-Unis occupent une position technologique et commerciale déterminante.

Washington soupçonné d’avoir fait pression

Selon Politico, la Maison-Blanche aurait découragé plusieurs sociétés américaines de participer au sommet. Au cours d’un échange téléphonique, l’administration leur aurait fait comprendre que leur présence à Paris risquait d’être interprétée comme un soutien implicite aux orientations politiques de l’Union européenne. À ce stade, aucun élément fourni ne permet toutefois d’établir publiquement que Washington a directement ordonné ces annulations.

Le ministère français estime qu’il est difficile de dissocier ces retraits des informations faisant état de pressions politiques. Paris assure néanmoins vouloir poursuivre sa coopération avec ses partenaires américains, tout en regrettant des revirements qui compliquent les relations transatlantiques. Au-delà des absences industrielles, l’épisode révèle la place désormais stratégique du spatial dans les divergences entre Washington et Bruxelles.

Partager cet article

Votre actualité, selon vos intérêts

Choisissez les rubriques et la langue de votre newsletter. Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment.

Communauté

Commentaires

Écrire un commentaire

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.

À lire aussi

Application Entrevue

L’info partout avec vous

Retrouvez l’actualité, les alertes et vos rubriques préférées dans une expérience pensée pour le mobile.

Télécharger l’application Entrevue dans l’App Store Télécharger l’application Entrevue sur Google Play
Écran Alertes de l’application Entrevue : les dernières alertes info
Écran de personnalisation des rubriques de l’application Entrevue
Écran Actu de l’application Entrevue : le récit à la une