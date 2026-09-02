Sophie Adenot réussit sa troisième sortie dans l’espace en deux semaines

Sophie Adenot effectue sa troisième sortie dans l'espace en deux semaines, passant plus de six heures et demie en mission avec Jessica Meir. Elles réalisent des opérations de maintenance, remplacent un rétroréflecteur et une caméra, et collectent des échantillons. Malgré une gêne au niveau de son scaphandre, Adenot regagne la station sans incident.

Sophie Adenot a réalisé mardi sa troisième sortie extravéhiculaire depuis la Station spatiale internationale en seulement deux semaines. Accompagnée de l’astronaute américaine Jessica Meir, la Française a passé plus de six heures et demie dans le vide spatial pour mener plusieurs opérations de maintenance sur le laboratoire orbital.

Sophie Adenot, identifiable aux bandes rouges de son scaphandre, a quitté la station la première peu après 12h45 GMT. Le duo entièrement féminin a notamment remplacé un rétroréflecteur facilitant les manœuvres d’approche et d’amarrage des véhicules spatiaux, ainsi qu’une caméra haute définition installée sur la structure extérieure de l’ISS.

Près de vingt heures dans le vide spatial

Devenue la première Française à effectuer une sortie dans l’espace, Sophie Adenot cumule désormais 19 heures et 42 minutes d’activité extravéhiculaire. Cette mission constitue la 284e sortie consacrée à l’assemblage, à l’entretien ou à la modernisation de l’ISS, mais seulement la sixième réalisée par deux femmes. Au cours de l’intervention, l’astronaute française a également prélevé des échantillons sur le sas et son gant afin de rechercher d’éventuels micro-organismes.

La fin de l’opération a été marquée par une difficulté au niveau de l’articulation de l’épaule gauche de son scaphandre, déjà signalée lors de sa précédente sortie. Cette gêne ne l’a pas empêchée de regagner la station sans incident. En orbite depuis six mois et demi à environ 400 kilomètres de la Terre, Sophie Adenot doit poursuivre sa mission jusqu’à l’automne.